Akşener, 'Biz özel uçakla uçmuyoruz' demişti... Maça bile özel uçakla gittiler

23 Ekim 2021 Cumartesi 15:02 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 15:03

Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makam araçlarını hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söylemleriyle hem kendisi hem de partisi çelişmeye devam ediyor.

Akşener, slogan haline getirdiği "Millet aç aç" sözünü de dilinden düşürmezken "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" demişti.

AKŞENER'DEN SONRA SIRA VEKİLLERE GELDİ

Kendi il gezilerinde özel jet kullanan Akşener'den sonra, partisindeki vekiller de özel jetten inmez oldu.

Son olarak İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da özel jetle yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINA ÖZEL JETLE GİTTİLER

Koray Aydın ve danışmanı, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel jetle gitti.

Aydın'ın danışmanının çektiği fotoğraflar sosyal medyada yansıdı.

"Hatırlatın" demişti! Akşener sözlerini unuttu

Kendisini yalanladı! Özel jetten hiç inmemişler