Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarından dolayı vatandaşlardan teşekkür telefonları aldıklarını söyledi.

"Biz, milletin talebi neyse onun üzerinde yoğunlaşır ve gereğini yaparız, bugüne kadar hep öyle yaptık." diyen Aydemir, muhalefetin ise tam tersini yaptığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, EYT düzenlemesine ilişkin olarak, "Sandık korkusu işte böyledir." dediğini aktaran Aydemir, "Meral Akşener, EYT'nin çözülmesinden rahatsız, tıpkı Ayasofya'nın açılmasından rahatsız olduğu gibi." ifadesini kullandı.

İbrahim Aydemir, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Türkçeye ek olarak, eğitim ve öğretimde anadilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakkının anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğine" yönelik sözlerini hatırlatarak, "Sen sükut ediyorsun. MHP'den ayrılırken 'MHP, milliyetçilik yapmıyor' diyordun. Şimdi senin, sandık korkusundan bırak Ali Babacan'ı, Kılıçdaroğlu'nu PKK'lılara sesin çıkmıyor. Sandık korkusu, ülkeyi böleceklerini açıkça söyleyen, 'özerk yönetim anlayışını getireceğiz' diyenlere karşı seni sessiz bırakıyor mu bırakmıyor mu?" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise düzenlediği basın toplantısıyla Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

