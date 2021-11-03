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Politika

Akşener, grup kürsüsünden “Sayın Öcalan” dedi, uyarılınca özür diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Parti Grup Toplantısında skandal bir açıklamaya imza attı. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü sempatizanlarının 'Kürdistan' hezeyanlarına sessiz kalan Akşener, eli kanlı terörist başı için 'Sayın Öcalan' dedi. Akşener, arkadaşları tarafından uyarılınca özür diledi.

3 Kasım 2021 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 12:24
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Siirt'teki esnaf ziyaretinde bir terör örgütü sempatizanının kendisine "Burası Kürdistan" demesine sessiz kalarak tepki çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Partisinin Grup Toplantısında yeni bir skandala imza attı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Meral Akşener, konuşması sırasında eli kanlı terörist başı Abdullah Öcalan için, "Sayın Öcalan" ifadesini kullandı. Bir süre sonra arkadaşları tarafından uyarılan Akşener, "Türk milletinden özür diliyorum" dedi.

İşte Akşener'in o açıklaması...

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