Akşener kürsüye 'pideci' diye çıkarmıştı... Bakın kim çıktı?

Yeni Şafak 7 Ekim 2021 Perşembe 15:06 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.



Yeni Şafak'ın haberine göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, yaptığı paylaşımla, Bahçeli'nin kebap yiyen HDP'lileri ve CHP'lileri kast ettiğini açıklamıştı.

AKŞENER KEBAPÇI ÇIKARTTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında kürsüye kebapçı olduğu belirtilen İbrahim Çetinkaya'yı çıkardı. Çetinkaya, yaptığı konuşmada "Bizden terörist olmaz" dedi.

Ancak Akşener'in, Bahçeli'nin kebapçılara terörist dediğini öne sürerek söz hakkı verdiği Çetinkaya'nın, geçmiş dönemlerde CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı olduğu ortaya çıktı.