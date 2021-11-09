9 Kasım 2021 Salı 10:18 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 10:19

İP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de geçtiğimiz Cuma günü şehit ağabeyine ahlaksızca küfür etti. Türkkan'ın küfrü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Türkkan önce inkar etti, sonra ise itiraf etti. Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilerken, şehit ailesinden özür dilemeye ise lüzum görmedi.

STK'lar, şehit yakınları ve gazi dernekleri peş peşe Türkkan hakknda suç duyurusunda bulunurken, vatandaşlar Türkkan'ın partiden ihracını istedi. Ancak İP, Türkkan'ı Grup Başkanvekilliği görevinden azletmek ile yetindi. Türkkan, Akşener'in talebi ile koltuğundan ayrıldı, yerine Erhan Usta getirildi.

Türkkan'ın yaptığını basit bir hata olarak gören İP'den peş peşe açıklamalar gelirken, Akşener suskunluğunu bugün grup toplantısında bozdu.

Ne diyeceği merak konusu olan Akşener de, Türkkan'ın yaptığını 'Hislerine yenik düşmek' olarak yorumladı ve olayı provokasyon olarak değerlendirdi.

SKANDAL SÖZLER: PLANLI BİR PROVOKASYON

Akşener, şehit ailesini planlı bir provokasyona alet olmak ile suçlarken, Türkkan'a ise tek laf etmedi.

Akşener şöyle konuştu: Cuma günü yapılmış planlı bir provokasyon var. Cuma'dan beri bunun üzerinde tepindikçe tepindiler. Lütfü Bey bir hata yaptı. Sinirlerine hakim olması gerekirdi. Maalesef olamadı, hislerine yenik düştü. Hatasını mazur görecek değiliz.