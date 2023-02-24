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Politika

Akşener'den CHP'ye yaylım ateşi: Beceremediniz! Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında CHP yönetimine karşı açtı ağzını yumdu gözünü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreden çıkarıldığı bir görüntü veren Akşener-İmamoğlu ikilisi gündem olmuş, CHP içerisinde de bir kavgaya neden olmuştu. Haftalar sonra bu konuyla ilgili konuşan Akşener, CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nun A takımını işaret ederek, 'Gerizekalılık her yerde var. Kurmay zeka olsa beni arardınız ben de sizi halka gösterirdim.' dedi. Akşener sözlerine şöyle devam etti: Sonuç; beceremediniz. Sonra ne oldu? Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız ve de içişlerine karışıyor oldum.

24 Şubat 2023 Cuma 12:11 - Güncelleme:
Akşener'den CHP'ye yaylım ateşi: Beceremediniz! Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasıyla ilgili süreçte Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bir görüntü çizilerek organizasyon yapılmasına ilişkin ilk kez konuştu.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM AMA ULAŞAMADIM

Kılıçdaroğlu'nu da aradım Ekrem Bey mevzusunda. Onu da yani beş kişi aradı oraya çağırdım, ben de gidiyorum dedim. Kemal Bey'e ulaşamadım. Sonuç itibariyle bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Yani her şey problem de biz değiliz bunu anlatmaya çalıştım.

EKREM BEY BANA "KALIR MISINIZ?" DEDİ

Şimdi mesela ben gittim Ekrem Bey bana dedi ki; kalır mısınız? Bir de ayrıca genel başkan olarak böyle bir genel başkan seçimine katkıda bulunmuş Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girmiş ama Millet İttifakı'ndan bu 31 Mart'ı yapalım diye teklif etmiş bir genel başkanım. Normal şartlarda hadi yüzde 70'i onların olsun yüzde 30'unda da katkımız olduğunu varsayalım. Bir belediye başkanı konuşurken orada durmaz kardeşim.

ERTESİ GÜN "AHMAK, GERİZEKALI, FIRSATÇI" OLDUK

Protokolü var ben durdum. Şimdi soru şu; ya bu kadın bu insan bu siyasetçi bunları niye yapıyor. Bunun karşılığı ertesi gün ne oldu ahmaklık, gerizekalılık.

GERİZEKALI HER YERDE MEVCUT

Bak daha enteresan bir şey söyle aynı işte gerizekalı her tarafta mevcut. Fırsatçı oldum, terbiyesi oldum saygısız oldum iç işlerine karışıyor oldum. Biz ne yapardık? Kendim için demiyorum. Biz ne yapardık. Almanya'ya gitmesinde sayın Kılıçdaroğlu'nun bir problem yok.

YANINDAKİLER BENİ ARASALARDI

Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni ararlardı. Ben yukarı çıktığımda hani Hande Fırat'la Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da konuştu... Benim telefonumdan bu düzenek kurulur arardı ve sayın Kılıçdaroğlu'nu ben halka gösterirdim.

KURMAY ZEKA BUNU AKIL EDER

Ne olurdu kardeşim ne olurdu. Çok yakın çalıştım dönemde bunu akıl eder kurmay zeka. Sonuç beceremediniz. Sonra ne oldu terbiyesiz, fırsatçı, saygısız ve de içişlerine karışıyor oldum.

Dolayısıyla sürekli olarak İYİ Parti üzerinden analiz yapmak yerine bu manada biz birçok şeye gayet dikkatliyiz.

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