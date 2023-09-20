Akşener'den itiraf gibi açıklama: Maalesef ben başaramadım

Genel seçimlerden hemen sonra 7'li koalisyonda başlayan tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Büyük hezimet yaşayan ortaklar birbirine düşerken masanın tartışmalı ortağı Akşener tüm ipleri koparıp yerel seçimlere kendi başlarına gireceklerini duyurmuştu.

Partisinin teşkilat buluşmasında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı seçiminde başarılı olamadıklarını belirterek, "2023'te maalesef ben başaramadım. Kazandırmayı ben başaramadım. 'Özür dile.' diyorlar özür diliyorum. Bir ders çıkardık biz. Olmuyormuş." diye konuştu.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

Milletimize ne kadar ulaşmışız, ne kadar kendimizi anlatmışız bunu bu seçimde göreceğiz. Anlatacağız ve sonuçta o sonuca razı geleceğiz. O sonuç sizi kıran, hayallerinizi kıran bir sonuçsa o sorumluluk bana aittir. Gereğini yapacağım. Aldığımız karar benim de şiddetle benimsediğim, o karar neticesinde biz yerel seçimlere yalnız başımıza gireceğiz.