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Politika

Akşener'den itiraflar serisi: Halkta bu kadar tuttuğunu düşünmemiştim

Meral Akşener, katıldığı canlı yayında seçimin ilk turunda uğradıkları bozguna dair itiraflarda bulundu. İmamoğlu'nun Erzurum'da yaşadıkları sonrasında Kılıçdaroğlu'nun seçimi 1. turda kazanacağını sandığını belirten Akşener, 'Bir bahane uydurmuyorum.' diye konuştu. HDP ile yaptıkları ittifaka da değinen Akşener, 'HDP'nin masada olduğuna dair bu kadar büyük bir iddianın halkta bu kadar tuttuğunu düşünmemiştim.' dedi. Akşener, sözlerinin devamında HDP'ye oy verenlerin arasında PKK'lıların da olduğunu söyledi.

23 Mayıs 2023 Salı 08:32 - Güncelleme:
Akşener'den itiraflar serisi: Halkta bu kadar tuttuğunu düşünmemiştim
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14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala 7'li koalisyonun paydaşlarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında itiraf dolu sözler sarf etti.

"ERZURUM'DAN SONRA KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANACAĞINI İNANMIŞTIM"

İmamoğlu'nun Erzurum'da yaşadıkları sonrasında Kılıçdaroğlu'nun seçimi birinci turda kazanacağını sandığını belirten Akşener, "Bir bahane uydurmuyorum. Erzurum'dan sonra ben sayın Kılıçdaroğlu'nun 1. turda seçimi alacağına inandım ve bunu da belirttim." diye konuştu.

AKŞENER: HDP'YE OY VERENLERİN ARASINDA PKK'LILAR VAR

PKK'nin meclisteki uzantısı olan HDP ile yaptıkları ittifaka da değinen Akşener, "HDP'nin masada olduğuna dair bu kadar büyük bir iddianın halkta bu kadar tuttuğunu düşünmemiştim "dedi.

"KÜRTLERİN TAMAMI PKK'LI DEĞİLDİR"

Akşener, sözlerinin devamında HDP'ye oy verenler arasında PKK'lıların da olduğunu söyledi.

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