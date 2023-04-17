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Politika

Akşener'den pazarlık krizi itirafı: Tam 1 saat arkadaşları ile konuştu

7'li koalisyonun sorunlu ortaklarından Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı pazarlığında yaşanan krizler hakkında açıklamalarda bulundu. Akşener Babacan'ın İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına itiraz ettiğini belirterek, “Masadan kalkıp arkadaşlarıyla konuşmaya gitti, tam 1 saat arkadaşları ile konuştu” dedi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 23:19 - Güncelleme:
Akşener'den pazarlık krizi itirafı: Tam 1 saat arkadaşları ile konuştu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında 7'li koalisyonda yaşanan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı pazarlığında yaşananları anlattı.

Akşener, koalisyondaki küçük ortaklar olarak tabir edilen partilerden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına karşı çıktığını itiraf etti.

"Bana Başbakan yetkilerine sahip bir alan da teklif edildi. Ben diğer genel başkanlarla eşitlenmiş olmaktan bir rahatsızlık duymadım" diyen Akşener, İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili önerisinin altılı masaya getirilmesiyle ilgili "Kılıçdaroğlu ve 2 başkanla uzlaştık. Biz Kılıçdaroğlu ve iki belediye başkanıyla anlaştık, masaya gittik ve Babacan bu iki arkadaşın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na itiraz etti." dedi.

MASADAN KALKIP TAM 1 SAAT ARKADAŞLARI İLE KONUŞTU

Babacan'ı ikna etmeye çalıştığını belirten Akşener, "Masadan kalkıp arkadaşlarıyla konuşmaya gitti. Tam 1 saat arkadaşları ile konuştu. Geri gelince "tamam o zaman bu arkadaşlara Şehircilik Bakanlığı ve Afet Bakanlığı verelim" dedi." İfadelerini kullandı.

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