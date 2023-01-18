Akşener'den samimiyetsiz başörtüsü çıkışı! Başkan Erdoğan tepki gösterdi

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, başörtüsüne anayasal güvence getirecek Anayasa değişiklik teklifi için anlaştı. Teklif önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonu gündeminde ele alınacak. Türkiye'de kılık kıyafet konusunda yeniden mağduriyetler yaşanmaması ile ilgili Cumhur İttifakı'nın teklif ettiği başörtüsüne anayasal güvence düzenlemesi teklifi hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den şaşırtmayan bir açıklama geldi.

Akşener, başörtüsü konusunda yasal veya anayasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığını ileri sürdü.



Akşener şunları söyledi;

"Bu arkadaşların nazarında siyaset pasta, başörtüsü ise dilimden başka bir şey değil. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır. İnancı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak, evrensel olarak bireyin hakkıdır. Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MERAL AKŞENER'E SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan, Akşener'in açıklamalarına sert tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı: Hanımefendi; Erdoğan'ın başörtüsü konusunda istismarcı olup olmadığını benim milletim gayet iyi bilir. Eğer dürüstsen; arkadaşlarım randevu talep etti vermediniz. İkinizde aynısınız. Bay Kemal de öyle... Sen Saraçhane'de verdiğin görüntüyle hangi istikamete gittiğini ortaya koyuyorsun.