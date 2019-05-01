Akşener’e ‘Polyanna özentisi’ cevabı

Akşener’in, ‘Cumhurbaşkanı olacağım’ diye çıktığı yolda Selahaddin Demirtaş’a yoldaş, Kılıçdaroğlu’na yandaş olduğunu ve kendi beceriksizlik ve başarısızlıklarını ifade ederken ‘Polyanna’ olurken, MHP söz konusu olduğunda kinini kustuğuna işaret etti.

YEPYENİ BİR FIKRA KAHRAMANI

Büyükataman, “PKK’nın siyasi kanadı ile ittifak yapan, YPG’yi terör örgütü olarak görmediğini söyleyenlerle yol yürüyen Polyanna, Bahçeli’nin seçimler için teklif ettiği yeni sistemin; bir ideolojik savruluş ve eyalet sistemine geçişin altyapısı olduğunu iddia edebilecek kadar da yepyeni bir fıkra kahramanıdır” dedi. Akşener’in, Cumhur İttifakı’na verilen desteği anlayamadığını kaydeden Büyükataman, “Hendek kalkışmasını yapanlarla birlikte yol yürüyenlere bekayı anlatacak değiliz” ifadesini kullandı.