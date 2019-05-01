Akşener’e ‘Polyanna özentisi’ cevabı
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerle ilgili önerisini “eyalet sistemine geçiş” olarak yorumlamasına tepki göstererek “Polyanna özentisi bir siyasetçi hanımefendi... Yepyeni bir fıkra kahramanı” ifadelerini kullandı.
- STAR ANKARA
Akşener’in, ‘Cumhurbaşkanı olacağım’ diye çıktığı yolda Selahaddin Demirtaş’a yoldaş, Kılıçdaroğlu’na yandaş olduğunu ve kendi beceriksizlik ve başarısızlıklarını ifade ederken ‘Polyanna’ olurken, MHP söz konusu olduğunda kinini kustuğuna işaret etti.
YEPYENİ BİR FIKRA KAHRAMANI
Büyükataman, “PKK’nın siyasi kanadı ile ittifak yapan, YPG’yi terör örgütü olarak görmediğini söyleyenlerle yol yürüyen Polyanna, Bahçeli’nin seçimler için teklif ettiği yeni sistemin; bir ideolojik savruluş ve eyalet sistemine geçişin altyapısı olduğunu iddia edebilecek kadar da yepyeni bir fıkra kahramanıdır” dedi. Akşener’in, Cumhur İttifakı’na verilen desteği anlayamadığını kaydeden Büyükataman, “Hendek kalkışmasını yapanlarla birlikte yol yürüyenlere bekayı anlatacak değiliz” ifadesini kullandı.
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