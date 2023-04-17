Akşener'e sert tepki: Erdoğan'ın arkadaşları biziz

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Buradan söz veriyoruz. 14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıktan uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. Buna çok ihtiyaçları olacağını da biliyoruz." açıklamasına AK Parti'den sert tepki geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Erdoğan'ın arkadaşları biziz" çağrısında bulundu.

"Bugün "Recep Bey ve arkadaşlarına da adaletli olacağız" deyip yargılama tehdidinde bulundunuz. CHP'ye kaybettiğiniz oyları toparlamak için bu dile düşüyorsanız, hakikatı size ve milletimize hatırlatalım. Çünkü "Recep Bey'in arkadaşları" diye tehdit ettikleriniz biziz. Peki ya sizin arkadaşlarınız? Gelin "Recep Bey'in Arkadaşları" ile sizinkileri bir karşılaştıralım. Hayalini kurduğunuz şey, izinden gittiğinizi söyleyerek yalan algı oluşturduğunuz Merhum Adnan Menderes'in bu fotoğrafı, değil mi? Hodri meydan!

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları, İHA, SİHA, TCG Anadolu gemisinin, İMECE'nin, KIZILELMA uçağının uykusuz mühendisleri, mimarları, işçileri. Karabağ Zaferi kazanılırken gurur gözyaşları dökenler, Kandil'i teröristlerin başına yıkanlar onlar.

"YPG'ye terörist diyemeyiz" diyen Cumhurbaşkanı adayınız ise sizin arkadaşınız. İHA, SİHA uçaklarını iktidara geldiğinde yok edeceğini söyleyen CHP'li Milletvekilleri sizin arkadaşınız. "Diyarbakır'a Önder Apo'nun Heykelini dikeceğiz" diyen, elinde onlarca kardeşimizin kanı olan Selahattin Demirtaş sizin arkadaşınız.

Siz "Recep Bey ve arkadaşlarını" yargılayacaksınız öyle mi, milletimiz kimi yargılayacak?

Sınır ötesi operasyona uğurlanırken "Nereye gidiyorsunuz?" sorusuna "KIZILELMA'ya" cevabı veren Mehmetçiklerimiz, Cumhurbaşkanımızın arkadaşı.

ABD Başkan Yardımcısı iken ziyaret ettiği Kürt lidere, "Sayın lider, benim ömrüm ve sizin ömrünüz bir Kürdistan kurulduğunu görecek" açıklaması yapan, "Erdoğan'ı devirmek için Muhalefeti desteklemeliyiz" diyen bugünkü ABD Başkanı Biden, sizin arkadaşınız. Bahsettiği muhalefet ise sizsiniz!

Siz "Recep Bey ve arkadaşlarını" yargılayacaksınız öyle mi, milletimiz kimi yargılayacak?

Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını savunmak için gece gündüz çalışan, KKTC'den Libya'ya, Sakarya'dan Karadeniz'e kadar milli strateji, milli enerji ile Türkiye'nin haklarını savunan pırıl pırıl mühendislerimiz, Cumhurbaşkanımızın arkadaşları.

KKTC'nin bağımsızlığı, Kıbrıs Türk'ünün namusu için canlarını veren, bağımsızlık mücadelesinin kahramanları, merhum Rauf Denktaş'ın arkadaşları, Türk Mukavemet Teşkilatı'na iftira atanlar, sizin arkadaşınız.

Siz, "Recep Bey ve arkadaşlarını" yargılayacakmışsınız, milletimiz kimi yargılayacak?

15 Temmuz'da karadan, havadan, denizden kıstırılmasına rağmen, kendi uçaklarından, kendi silahlarından, kendi tanklarından göğsüne kurşun yemesine rağmen bayrağı için can feda diyen, yüce Türk Milleti, Cumhurbaşkanımızın arkadaşları.

Milletin namlusunu millete çeviren, Türk milletine ihanet eden yurtta sulh konseyi ve arkadaşlarına, "KHK'lıları Özgürleştireceğiz" diyerek umut aşılayanlar sizin arkadaşınız.

Siz "Recep Bey ve Arkadaşlarını" yargılayacakmışsınız, Milletimiz kimi yargılayacak?

Size kim akıl veriyor, danışmanlık yapıyorsa Milletin menfaatine bir kez olsun bu tavrınızdan vazgeçin. Her geçen gün çırpındıkça hata yapıyorsunuz. Kurucu Meclis'in duvarlarına işgal kuvvetlerinin top sesleri vurduğu günlerde dahi bu Meclis'in içine Gazi bile mermi getirip kürsüye koymadı! 15 Temmuz'da Gazi Meclis bombalanmasına, kurşunlanmasına rağmen Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, Yüce Meclis'ten millete mermiyle, bombayla hitap etmedi.

Size kim akıl veriyorsa en büyük ihaneti size yapıyor. Çünkü size millete ihanet ettiriyor. Şayet Cumhurbaşkanımızın arkadaşlarını arıyorsanız biz, hepimiz, hep birlikte buradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletimizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye taşımak için buradayız. Yan yana, kol kola istediğiniz yerde birlikte bulabilirsiniz."