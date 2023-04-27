Akşener'e soğuk duş! İptal etmek zorunda kaldı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya mitinginde umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün de Kayseri'de hüsrana uğradı.

ALANIN BÜYÜK BİR KISMI BOŞ KALDI

Mansur Yavaş'ın konuşması esnasında alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görülürken, Akşener'in konuşması başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı.

23 Nisan günü Konya'ya giden muhalefetin ortağı Meral Akşener'in ve Mansur Yavaş'ın mitingi burada da boş kalmıştı.

DENİZLİ MİTİNGİNİ İPTAL ETTİLER

Yaşananlar İyi Parti'de soğuk duş etkisi yaratırken, bugün yapılması planlanan Denizli mitingi de hava şartları bahane edilerek iptal edildi.