Akşener'e tehdit gibi açıklamalar: Masa'yı dağıtırsa elimdeki belgeleri açıklarım

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenle partiye kattığı CHP'li Yaşar Okuyan bir televizyon kanalında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

'Kılıçdaroğlu kazanamaz' algısını İYİ Parti'nin organize ettiğini belirten Okuyan, Akşener'in 'Kazanacak bir adayla çıkmalıyız' sözlerinin hatırlaması üzerine "Meral Hanım çık da bir göreyim seni. Sen son seçimde adaylığını koydun yüzde 7 alamadın" dedi.

'MASAYI DAĞITIRSAN BELGELERİ AÇIKLARIM'

Okuyan açıklamalarının devamında elinde Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu ve Altılı Masa'yı dağıtması durumunda bunları açıklayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler."

Okuyan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener ile ilgili belgelerin olduğu bir dosya verdiğini de öne sürdü. Yaşar Okuyan Akşener'in rahmetli ağabeyinin 40 senelik arkadaşı olduğunu ve onun hatırına sustuğunu da belirtti.