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Politika

Akşener'e yapılan istifa çağrısına tehdit gibi cevap: Tatsız olaylar yaşanmasın

Seçimlerde İYİ Parti İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı olan Raşit Emir Süer, Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya çağıran İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'a tehdit niteliğinde bir cevap verdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Süer, 'Sizler yayınlara çıkarak insanları tahrik ediyorsunuz. Tatsız olaylar yaşamak istemeyen kişiler olarak lütfen bu yaptığınız yayınlarda da biraz daha haddinizi bilmenizi önemle tavsiye ediyorum. Kongrede görüşürüz.' ifadelerini kullandı.

19 Haziran 2023 Pazartesi 18:40 - Güncelleme:
Akşener'e yapılan istifa çağrısına tehdit gibi cevap: Tatsız olaylar yaşanmasın
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İYİ Parti'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Raşit Emir Süer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet eden İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'ı tehdit etti.

'BÖYLE İSTİFA EDİLMEZ'

Yayınladığı bir videoda "Ethem Baykal diye bir partilimiz genel başkanımızı istifaya davet etmişti. Genel başkanlar böyle istifa etmez haberiniz olsun" diyen İYİ Partili Süer, Baykal'ın Akşener'e yönelik sözlerini saygısızlık ve hadsizlik olarak nitelendirdi.

"İNSANLARI TAHRİK EDİYORSUNUZ"

Her zaman Akşener'in yanında olduğunu belirten Süer, "Kongre alanında böyle havada yürüyen insanlar olur, sizler de böyle yayınlara çıkarak insanları tahrik ediyorsunuz. O salona girdiğinizde tatsız olaylar yaşamak istemeyen kişiler olarak lütfen bu yaptığınız yayınlarda da biraz daha haddinizi bilmenizi ve saygı çerçevesinde konuşuyor olmanızı önemle tavsiye ediyorum. Kongrede görüşürüz." ifadelerini kullandı.

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