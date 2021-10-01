Akşener'e zor ''Lütfü Türkkan'' sorusu: Söyleyecek iki çift lafınız yok mu?

1 Ekim 2021 Cuma 07:14 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 07:14

İYİ Parti`li Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikaları ve çiftlikleri için kamu bankalarından çektiği 36 milyon dolarlık krediyi batırdığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye, Karadağ ve Kazakistan'daki Ziraat Bankaları aracılığıyla aldığı batık kredilerle ilgili iddiaları yalanlamayan Lütfü Türkkan'ın partisinden de bir açıklama yapılmadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuya ilişkin sessizliğini eleştirdi.

SÖYLEYECEK 2 ÇİFT LAFINIZ YOK MU?

Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Özel uçağa binmem der özel jet kullanırsınız. "İsraf israf" der milyonluk makam aracına binersiniz.

Şimdi de Grup Başkanvekiliniz Lütfü Türkkan'ın kamu bankalarını 36 milyon dolar zarara uğrattığı iddia ediliyor. Söyleyecek 2 çift lafınız yok mu Meral Akşener?