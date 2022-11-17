İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2022 Perşembe / 23 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6246
  • EURO
    19,3469
  • ALTIN
    1055.02
  • BIST100
    4668.52
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Akşener'i sarsan istifa! Başkan Erdoğan'a destek kararı aldı
Politika

Akşener'i sarsan istifa! Başkan Erdoğan'a destek kararı aldı

Murat Çuhadar, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Başdanışmanlığından istifa etti. Çuhadar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye destek kararı aldı.

17 Kasım 2022 Perşembe 07:33 - Güncelleme:
Akşener'i sarsan istifa! Başkan Erdoğan'a destek kararı aldı
ABONE OL

Sosyoterapist-Yazar Murat Çuhadar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanlığından istifa etti. Yaptığı yazılı açıklama ile istifasını duyuran Çuhadar, parti ile politik fikir ayrılıklarından ötürü istifa ettiğini belirtti.

Sosyal çalışmacı Murat Çuhadar, kısa bir süre önce getirildiği İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden istifa ederek Türkiye'nin Yüzyılı Platformu'nu kurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek kararı aldı.

AK PARTİ VE ERDOĞAN'A DESTEK

Yurt genelinde on binlerce üyesi olan Yaşama Dokunanlar Platformu'nun da başkanlığını sürdüren Çuhadar, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin Yüzyılı Platformuyla şehir şehir dolaşarak AK Parti ve Erdoğan'a destek çalışmalarını başlatacak.

Güneydoğu konusunda uzman olan Murat Çuhadar'ın Başkanlığını üstlendiği platformda izleyeceği yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacağı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.