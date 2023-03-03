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Politika

Akşener'i topa tuttu... HDP'li Temelli'den dağılan masaya ortaklık sinyali

Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasına siyasilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Masanın görünmeyen ortağı olarak bilinen HDP'den de Akşener'e cevap verildi. Konu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Yanlış hayat nasıl doğru yaşansın, yanlış masa nasıl doğru siyaset üretsin?' dedi.

3 Mart 2023 Cuma 19:41 - Güncelleme:
Akşener'i topa tuttu... HDP'li Temelli'den dağılan masaya ortaklık sinyali
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 6'lı masadan çekildiklerini duyurdu.

Yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, "Dün ortak adayın kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti tek ismi dile getirerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşünü beyan etti. Biz 3 yılı aşkın sokaklarda sıklıkla duyduğumuz, tüm anketlerde de uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazanan iki isim konusunda görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Anladık ki küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih etmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." İfadelerini kullanmıştı.

GİZLİ ORTAK HDP, İYİ PARTİ'YE YÜKLENDİ

HDP'nin eski eş genel başkanlarından Sezai Temelli olmak üzere bazı isimler de Akşener'e yüklendi. Temelli, Akşener'in, Mehmet Ağar'la geçmişte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Faşizmin rengi değişse de zihniyeti değişmez... yanlış hayat nasıl doğru yaşansın, yanlış masa nasıl doğru siyaset üretsin?" mesajını paylaştı.

HDP'nin Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de sosyal medya hesabından "Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti... No pasaran!" yorumu yaptı.

Kürkçü daha sonra ise "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ahlak ve şahsiyet ve insanlık sınavındalar. Akşener'in rezilane rüşvetine tenezzül etmeyerek onu MC geleneğiyle birlikte belediye çöplüklerine gömdükleri an kendileri de bir demokratik sinerji kaynağına dönüşecekler... İnsanlık kazansın!" paylaşımında bulundu.

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