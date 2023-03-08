Akşener'in 2. kez masadan kalkma teşebbüsü kavga çıkardı: Kalkıyorsanız kalkın

Akşener'in 6'lı masa toplantısına katılmasının ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan söz alarak, "Masayı bir kumar masası, noter masası olarak nitelendirmeniz son derece nezaketsiz ve haksızlık" dedi.

HİÇBİR GENEL BAŞKANIN HABERİ YOK

Sabah'ın haberine göre; Yüzü asılan Akşener yanıt vermeyince Babacan, "Siz toplantıya gelmek üzereyken, partinizin sözcüsü Kürşat Zorlu açıklama yapıp belediye başkanlarının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olması koşuluyla sizin masaya geri döndüğünüzü açıklıyor. Bundan hiç bir genel başkanın haberi yok. Bunu bize sormadınız" diye devam etti.

NASIL HABERİNİZ OLMAZ!

Babacan'ın sözünü kesen Akşener, "Bu açıklamadan haberim yok" diyerek araya girdi. Babacan ise "Nasıl olmaz, siz partinin genel başkanı değil misiniz? Sizden habersiz parti sözcüsü nasıl açıklama yapabilir?" sorusunu yöneltti.

BİZ ÇOK YORULDUK

Ortamın gerginleşmesi üzerine Akşener bir kez daha masadan kalkmayı teklif etti. Babacan daha da sinirlenerek, "Hanımefendi, biz çok yorulduk. Kalkıyorsanız kalkın, biz de bir an evvel işimize bakalım" ifadelerini kullandı.

ZORAKİ OYUN BÖYLE KURULMUŞ

Akşener ayağa kalkınca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu araya girerek tarafları sakinleştirdi. Toplantıya verilen arada Deva, Gelecek ve DP'nin hukukçu kurmaylarıyla yapılan görüşmelerde, iki belediye başkanının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olmasının mümkün olmadığı, Anayasa'ya aykırı olduğu ortaya çıkıyor. Tekrar masaya dönüldüğünde, Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iki belediye başkanının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını kabul etmeyeceklerini açıklıyorlar. Yapılan değerlendirme sonrasında aranan formül bulunuyor. Seçilecek cumhurbaşkanının "uygun göreceği zamanda atama yapacağı" şeklinde tanım yapılıyor ve sorun böyle aşılıyor.