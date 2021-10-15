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Politika

Akşener'in bir tiyatrosu daha çöktü! 'Çiftçi çocuğu' bakın kim çıktı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Çiftçi çocuğu' diye kullandığı kişinin, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu'nun oğlu olduğu ortaya çıktı.

15 Ekim 2021 Cuma 07:13 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 07:13
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Tokat'a gitti. Akşener'in ilk durağı Zile ilçesi oldu. Burada esnafı ziyaret eden Akşener, ziyareti sırasında bir genç ile yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Akşener'in yanına giderek hükümeti eleştiren Göktuğ Senemoğlu isimli kişi kendisinin makine mühendisi, babasının ise çiftçi olduğunu öne sürdü.

İLÇE BAŞKAN YARDIMCISININ OĞLU ÇIKTI

Ancak Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu'nun oğlu olduğu ortaya çıktı.

Oğlunun çiftçi olduğunu söylediği Orhan Senemoğlu'nun ise emekli öğretmen olduğu öğrenildi.

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