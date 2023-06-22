Akşener'in eski danışmanı tek tek anlattı: Politikalar ABD'de belirleniyor

Geçtiğimiz aylarda partisinden istifa eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski TBMM grup danışmanı Hasan Sami Özvarinli, görevi boyunca şahit olduğu karanlık noktalara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"POLİTİKALAR ABD'DE BELİRLENİYOR"

Aydınlık'a konuşan Özvarinli İYİ Parti'de politikaların parti organlarında belirlenmediğinin altını çizerek, "Politikalar parti organlarında değil, ABD'de belirleniyor. Kritik konularda tavır açıklanmadan önce haber bekleniyor.' dedi.

"POLİTİKALAR ÜST AKIL KARAR VERİR"

Kritik konulardan önce sessiz kalındığını ve haber beklendiğinin vurgulayan Özvarinli, "Haber gelir o doğrultuda tavır alınır. Yani üst akıl karar verir, Akşener uygular. Bu üst akıl da bellidir. Bu üst akıl Pensilvanya'dır. Pensilvanya kimdir? Amerika'dır. ABD'nin Türkiye planlarında İYİ Parti'ye biçilen roller vardır. Akşener de bu rolü oynar. Bu konuda o kadar çok örnek vardır" ifadelerini kullandı.

'PARTİDE FETÖ İLE İLTİSAKLI NE KADAR KİŞİ VARSA BUĞRA KAVUNCU İLE ÇOK YAKIN'



Partideki kritik ismin İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu olduğunu ifade eden Özvarinli, şunları söyledi: "Kavuncu özel olarak seçilmiş biri. Akşener kendisinden sonra partiyi ona bırakacak. Partide FETÖ ile iltisaklı ne kadar kişi varsa Buğra Kavuncu ile çok yakın arkadaştır.

"KAVALA, AKŞENER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Osman Kavala'nın Meral Akşener için çok önemli birisi olduğun söyleyen Özvarinli, "Ben Kavala'nın çok tehlikeli biri olduğunu belirttim. Akşener, Kavala ile ilgili risk alıp konuştu. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin konuşması oldu. İlk orada karşı karşıya geldik" dedi.