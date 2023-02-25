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Politika

Akşener'in 'gerizekalılık' tepkisine CHP'den cevap: Kadın kontrolden çıktı

Altılı Masa'da adaylık krizi yeniden patlak verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nun A takımını işaret ederek, 'Gerizekalılık her yerde var. Kurmay zeka olsa beni arardınız ben de sizi halka gösterirdim. Sonuç; beceremediniz. Sonra ne oldu? Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız ve de içişlerine karışıyor oldum.' ifadelerini kullanmıştı. CHP'den Akşener'e 'Kadın kontrolden çıkmış...' tepkisi geldi.

25 Şubat 2023 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
Akşener'in 'gerizekalılık' tepkisine CHP'den cevap: Kadın kontrolden çıktı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de deprem felaketi yaşanırken Fox TV canlı yayınında 6'lı masadaki ve Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP'yi çok ağır sözlerle eleştirdi.

Akşener, Saraçhane'deki süreci CHP'li kurmayların yönetemediğini belirtti, "Ahmaklık, gerizekalılık, beceriksizlik" gibi ifadeler kullandı.

CHP'nin kurmay zekasının olmadığını vurgulayan Akşener "Kurmay zekânız olsa beni arardınız, ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim." diyerek sözlerini daha da ileri götürdü.

Akşener'in bu tavrı sonrası CHP'den gelecek ilk tepki merak ediliyordu.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'li kurmaylardan gelen ilk yanıtını köşesine taşıdı.

"KADIN KONTROLDEN ÇIKMIŞ"

İşte Övür'ün köşe yazısının bir bölümü:

Seçime iki buçuk ay kala başlatılan bu tartışma büyük olasılıkla karakolda biter. CHP kurmayları ne diyecek göreceğiz ama şimdiden kulisler karıştı. CHP'den gelen ilk tepki çok çarpıcıydı: "Kadın kontrolden çıkmış..."

Sonra da partiye ilişkin bir analiz geldi:

"Akşener partisini kurtarmaya çalışıyor ama kurtardıkça da batıyor. Şunun farkında değil, ortada İyi Parti diye bir parti yok. Eğer ittifak olmasaydı 9.8'le Meclis dışı kalacaktı. Tıpkı eski partisi DYP gibi. İyi Parti, bütün siyasi partilerdeki muhalif kalmışların bir araya geldiği toplama bir partidir. Merkez olma ihtimali de yok. CHP'nin verdiği oylar geri gelecek, bir kısım da başka partilere gidecek. Çok güveniyorsa kendisi aday olsun..."

Bir CHP'li de Akşener'in ağabeyi dediği Cihan Paçacı ile ilgili manidar bir hatırlatma yapıyor:

"Paçacı'yı madem ağabey diyecek kadar çok seviyordu neden milletvekili yapmadı?"

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