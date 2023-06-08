Akşener'in gizli planı! Eski danışmanı ifşa etti: Onu CHP'nin başına getirecek

8'li koalisyon, 17 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde yaşadığı yenilginin ardından adeta dağıldı. Tüm partilerde işler karıştı.

BABA OĞUL GİBİYİZ DEMİŞTİ

CHP'de değişim rüzgarları eserken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için 'baba-oğul' gibiyiz diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı.

KONGRE ÖNCESİ ADAY İDDİASI

İYİ Parti'de de kongre öncesi 'Meral Akşener'e karşı aday çıkarma' söylentileri hız kazandı. İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Meral Akşener'in eski Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli de seçim sonrası partilerde yaşanacak değişime yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Akşener'in 24 Haziran'daki kongreye kendi anahtar listesiyle gireceğinin altını çizen Özvarinli şoke eden iddialarda ve öngörülerde bulunarak sosyal medyadan önemli mesajlar paylaştı.

Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, sosyal medya hesabından önemli iddialarda bulundu.

AKŞENER'İN KONGRE PLANI: CHP'Yİ DİZAYN ETMEK...

Dr. Hasan Sami Özvarinli ilk olarak "İYİ Parti Genel Başkanı 24 Haziran'daki kongreye kendi anahtar listesi ile girecek. Kongre iki adaylı gerçekleşecek lakin Meral Akşener ve çıkardığı blok liste kongreyi alacak. İYİ Parti kongresi tamamlandıktan sonra, Meral Akşener ve Buğra Kavuncu, Ekrem İmamoğlu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmek için çalışacak" mesajını paylaştı.

İMAMOĞLU, KIRMIZI ÇİZGİSİ!

Özvarinli, her fırsatta adaylığını desteklediğinin sinyalini verdiği Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'in kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. "Yerel seçimler öncesinde Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceği Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtemel kasım ayında yapması beklenen kongresinin neticesine göre belirlenecek. Birçok defa şahidimdir ki, Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in kırmızı çizgisidir" şeklinde yazdı.

İYİ PARTİ'Yİ KAVUNCU'YA, CHP'Yİ İMAMOĞLUNA...

Açıklamalarını sürdüren Özvarinli, "İYİ Parti'yi gelecekte Buğra Kavuncu'ya bırakma planı üzerinde mutabık kalan Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ise Ekrem İmamoğlu'nu Genel Başkan yapmak için mücadele verecek" ifadelerini de kullandı.

İMAMOĞLU'NU ADAY YAPMAK İSTEDİ...

Sosyal medya hesabından iddialarına devam eden Özvarinli, Akşener ile yaptığı bir konuşmayı aktararak şunları da paylaştı: Meral Akşener'in ilk günden itibaren tek ve yegane cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunu da bize defalarca deklare etti. O süreçte İYİ Parti grup başkanlığını yapan ve Meral Akşener'e en yakın isimlerden birisi olan İsmail Tatlıoğlu bile Mansur Yavaş'ın önde çıktığı bir anket üstünden yaptığımız sohbet esnasında, Mansur (HDP seçmenini kasten) denenmemiş bir aday ama Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerinde denenmiş bir aday O yüzden Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız olmalıdır şeklinde bizlere telkinde bulundu.

"CHP'Yİ BÖLECEK"

Özvarinli son olarak şunları söyledi: Süreç farklı gelişince bu sefer Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu CHP genel başkanlığını alamaz ise aynı Meral Akşener'in MHP'de yaptığı gibi yapacak, o da Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölecektir. Solda yeni bir parti kuracaktır bunun da tüm desteğini üst akıl ve Meral Akşener verecektir. İYİ Parti'de kurulacak olan bu yeni parti ile ittifak yapacaktır. Üst akıl hem sağda hem solda tamamiyle kendine ait partiler istemektedir. Ele geçiremedikleri zaman yeni bir parti kurup böleceklerinden herkes emin olabilir...