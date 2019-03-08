'Akşener’in her konuşması 'zücaciye dükkânına giren fil' etkisi yapıyor'

Şaka gibi gerçekten… Kamera şakası yapsanız, ancak böyle bir tablo ortaya çıkar.

Sulu şakayı, eşek şakasını, 1 Nisan şakasını duyduk ama bir siyasi liderin binlerce insana böyle bir şaka yaptığını duymadık, buna ne şakası denir bilemedik…

Şaka yapan, daha doğrusu şaka yaptığını söyleyen İP Genel Başkanı Meral Akşener…

Akşener, Denizli’de CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte ortak miting düzenledi.

Mitingte önce Kılıçdaroğlu konuştu, ardından Akşener sahne aldı.

Kılıçdaroğlu’nu selamladıktan sonra ise Denizlilere hitap ederken kendince imalı bir sesleniş yaptı. Cumhurbaşkanı’nın kendi seçmenine terörist dediği yalanına dayanarak Denizlilere ‘terörist’ diye hitap etti.

Akşener’in hitap cümlesi aynen şöyle: “Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler nasılsınız? Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan teröristler iyi misiniz? Koca yürekli Denizliler, size terörist dediler, iyi misiniz?”

Televizyonda gördüğüm kadarıyla bu ‘soğuk espri’ bir anda bütün meydanda soğuk bir hava estirdi, hatta herkesin yüzü buz kesti.

Meydandaki insanlar Akşener’in ne dediğini anlamaya, daha doğrusu anlamlandırmaya çalıştılar.

Durumun ne kadar sakil olduğunu anlayan Akşener ise “Şakası bile ne kadar kötü, şakası bile ne kadar acı değil mi?” diyerek yaptığını ‘kötü şaka’ olarak nitelendirdi.

Akşener’in yaptığı şey iki açıdan çok mahzurlu.

Birincisi, üslup ve yöntem olarak; hem de konuşmanın başında, hiç bağlamı yokken, insanlara böyle imalı hitapta bulunmak, onları başkasına atfen terörist olarak seslenmek çok büyük bir hatadır. Bir genel başkanın böyle bir şaka yapması akıl mantık alır bir iş değildir.

Siyaset ciddiyet ister, vakar ister, soğukkanlılık ister, devlet adamlığı ister…

Ağzına her geleni söylemek, “damat gitti, attaya” gibi sululuklar yapmak, Cumhurbaşkanına yönelik “Ben bu arkadaşı iyi tanırım” gibi hitaplarda bulunmak hiç hoş bir durum değildir.

Siyasi eleştiri çok sert ve sarsıcı olabilir, ama belli bir seviye ve üslupla, belli bir ciddiyetle yapılır.

İkinci olarak, mitinge gelen binlerce insanı ‘size terörist diyor’ diyerek tahrik etmek, aleni kışkırtmada bulunmak sağduyu sahibi bir siyasetçinin yapacağı bir iş değildir.

Akşener, hem Cumhurbaşkanının kutuplaştırdığını, milleti birbirine düşman ettiğini iddia ediyor, hem de ‘size terörist dedi” şeklinde bir kandırmacayla insanları galeyana getirmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan katıldığı televizyon programında böyle bir ifadesi olmadığını çok açık bir şekilde ifade etti.

Hem bu partilerin seçmenine terörist demediğini, hem de karşı ittifakı eleştirirken söylediği ‘zillet-illet’ gibi kavramların o partilerin tabanları ve seçmenlerine yönelik olmadığını belirtti.

Aslında Erdoğan’ın 17 yıllık AK Parti döneminde bu konuda nasıl bir tavrı olduğunu bilmeyen yok. Erdoğan miting meydanlarında CHP yönetimini ve siyasetini sert şekilde eleştirse de CHP tabanına yönelik, ‘CHP’ye gönül veren kardeşlerim’ gibi ifadeler kullanmıştır. Bu yaklaşımını tüm parti seçmenleri için de tekrar etmiştir.

Böyle bir çarpıtmayla Erdoğan’a yüklenmeye çalışmak beyhude bir çaba olur.

Temennimiz CHP ile İP’in daha çok miting yapması, parti başkanlarının daha çok konuşmasıdır. Çünkü görüyoruz ki, Akşener’in her konuşması “zücaciye dükkânına giren fil” etkisi yapıyor.

Akşener Denizli konuşmasında bir bakan için “şaka gibi” ifadesi kullandığı için aynı ifadeyi biz de kendisine yöneltebiliriz: Gerçekten şaka gibisiniz.