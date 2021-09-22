Akşener'in sırtını sıvazladığı FETÖ'cünün yalanı ortaya çıktı

22 Eylül 2021 Çarşamba 08:02 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 08:04

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini bugün Çatalca'da sürdürdü. Akşener'e, Çatalca ziyaretinde İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.

Akşener'in esnaf ziyaretleri sırasında yoluna çıkan ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu öne süren kişi, "KHK meselesini ne zaman dile getireceksiniz Allah aşkınıza" ifadesini kullandı.

'KHK'LILAR LİYAKATLİ İNSANLAR'

1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini savunan kişi, "KHK zulmünü dile getirmezseniz, hiçbir siyasi parti KHK zulmünü dile getirmezse ne seçimi kazanabilir ne de ülkeyi düze çıkartabilir. Çünkü KHK'lılar liyakatli insanlar. Lütfen bunu dile getirin." dedi.

BYLOCK KULLANDIĞI İÇİN İHRAÇ EDİLMİŞ

Akşener'in omzunu sıvazladığı kişinin, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock'u kullandığı için polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Twitter hesabından "Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı ByLock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl üç ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik, yalancı, bir FETÖ'cüdür." diye yazdı.