Akşener'in sözleri ortalığı karıştırdı! İP ve CHP, Meclis'te birbirine girdi

Çanakkale Belediye Meclisinin eylül ayı olağan toplantısı belediye başkanı Ülgür Gökhan başkanlığında yapıldı. Toplantıda mevcut gündem maddeleri ile toplu ulaşım zammı görüşüldü. Ulaşıma yapılan yüzde 66 oranındaki zam İYİ Parti Grup Başkanvekili Burak Kunt ile CHP Grup Başkanvekili Erdal Gezen'i karşı karşıya getirdi.

Meclisin ikinci oturumunu başkan yardımcısı İrfan Mutluay yönettiği toplantıda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Burak Kunt, yüksek orandaki zammı eleştirerek, belediye yönetimine tepki gösterdi.

"ZAM YANLIŞ KARARLARIN ÜRÜNÜ"

Toplantıda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Burak Kunt, zammın bir çözüm olmadığını ve sorunun geçmişten günümüze gelen sistemsel hatalar olduğunu söyledi. Grup Başkanvekili Kunt, "İlk kez 2019 Ekim meclisinde dile getirdiğimiz ve bir çok kez tekrarladığımız üzere, zam asla bir çözüm değildir. Ancak günü kurtarmaktır. Çözüm sorunlu ve geçerliliğini yitirmiş bu sistemi topyekûn değiştirmektir. Verilen yanlış kararların, kötü yönetimin, kötü bir ekonominin sorumlusu ne vatandaş ne de araç sahipleridir." dedi.

"BİRŞEY ÜRETECEĞİNİZE İNANMIYORUM"

4.5 senedir toplu taşıma konusunda hiçbir proje üretmeyen ve ekonomi kötü biz de zam yapacağız diyerek hiç sorumluluk almayan bir irade ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Kunt, "Bildiğiniz üzere temmuz ayında da bir zammımız vardı. Ondan sonraki ilk meclis toplantımız bu. Şimdi bir zam görüşmemiz daha var. Biz 4,5 senede birçok kez birçok şeyi sunduk. Fakat biz yapalım demedik. Buyurun siz yapın, oyu siz alın, takdiri siz alın. Yeter ki Çanakkale kazansın istedik. Ama o günden bugüne herhangi bir çalışma, herhangi bir irade göremedik. Eğer Başkan da burada olsaydı eminim şu denecektir 'Bizim kapasitemiz buna uygun değil' denecekti. Biz 4,5 senedir bu konu hakkında bir proje görmedik. Ekonomi böyle, akaryakıta zam geldi, girdi maliyetleri çıktı. O yüzden zam yapacağız diyerek hep iktidarı suçlayan ama hiç sorumluluk almayan bir iradenin son yedi ayda da bir çözüm üretebileceğine inanmıyoruz." dedi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Konuşmanın gündem dışına çıktığını söyleyen CHP Grup Başkan Vekili Erdal Gezen'e de itiraz eden Kunt, "Yani popülist bir tartışma oluyor. Oradan biri laf atıyor, o ona laf atıyor. Şimdi de ben Çanakkale halkına sesleneyim. Bir de ben popülist bir yaklaşım yapayım. Hani hep yapılıyor ya. Bir de ben yapayım. Bundan sonra meclisin itibarını geri vereceğiz. Bu meclisi itibarsızlığa getirmişsiniz, biz bir şey söylüyoruz kimse dinlemiyor. Bu meclis üyelerine hiç bir şey ürettirilmiyor. Bu meclisin üyeleri bir şey üretmek istiyor kimse dinlemiyor. Lütfen bu meclisin itibarını geri verin" dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Tartışmalar giderek büyürken bu kez İYİ Partili Burak Kunt ile CHP Grup Başkan Vekili Erdal Gezen arasında 'adam' polemiği yaşandı.

Kunt, Gezen'den özür dilemeyi kabul etmezken yeni zamlı tarife ikinci oturumda oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, şehir içi, Güzelyalı, Dardanos ve Çınarlı tam yolcu ücreti yüzde 41,67'lik artışla 12 liradan 17 liraya, aynı hattaki öğrenci yolcu ücreti ise yüzde 66,67 artışla 6 liradan 10 liraya yükseldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kampüs içi yolcu ücreti de yüzde 75 zamla 2 liradan 3.50 liraya çıktı.