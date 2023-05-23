Alevilerden tepki: Bir aday lehine siyasi propaganda faaliyeti yürütmelerini kınıyoruz

Şahin, derneğin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bazı Alevi inanç kurum ve kuruluşlarının seçim rekabetinde adaylar lehine açıktan siyasi propaganda faaliyetleri yürütmelerini üzülerek izlediklerini söyledi.

Kimi Alevi kurumları yöneticilerinin, siyasi faaliyetlerden şahsi menfaat umabileceğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İnanç kurumlarını bir partinin ve adayın siyasi propaganda aracına dönüştürmek, anayasamızda belirtilen ve hepimizin korumak zorunda olduğu temel ilkelerimizden olan laiklik açısından son derece tehlikelidir ve açıkça suç teşkil etmektedir. Daha da önemlisi, bir aday lehine açık siyasi propaganda yapan bu kuruluşların yöneticileri, Alevi inanç toplumunu ülkemizi geren siyasi kamplaşmaya katılmaya zorlamakta, bu yolla istismar etmekte ve hepimizi son derece tehlikeli bir geleceğe sürüklemektedirler."

Alevi inanç toplumunu kişisel ve siyasi menfaatler uğruna ateşe atanlara izin vermeyeceklerini vurgulayan Şahin, "Emperyalist güçler tarafından vatanımız üzerinde türlü oyunlar oynanırken, kaostan medet uman kimi çevrelerin ekmeğine yağ sürecek bir davranış olan, Alevi inanç kuruluşlarının bir aday lehine siyasi propaganda faaliyeti yürütmelerini kınıyor ve mahkum ediyoruz." dedi.