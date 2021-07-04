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Politika

Algı operasyonu Bakan Varank'tan döndü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı'nın sosyal medya üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonunu bozdu.

4 Temmuz 2021 Pazar 08:39 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 08:39
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Bakan Varank, 4 saniyelik videoyu sosyal medyadan paylaşıp kendisine Gaziantepli sanayicilere 'kaba davrandığı' iftirasını atan Ertuğrul Kaya'ya, videonun tamamını yayımlayarak cevap verdi. Varank, "Mütevazı numarası yapan genel başkanın il başkanı da işte böyle düzenbaz olur" ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASI DA TEPKİLİ

Öte yandan Gaziantep'teki iş dünyası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kentteki ziyaretleriyle ilgili sosyal medyada Deva Partisi Gaziantep İl Başkanı tarafından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki gösterdi. Söz konusu videoda Bakan Varank ile konuştuğu görülen iş insanı Mustafa Çapkur ise yatırım yapıp Ar-Ge üzerine çalışırken böyle bir konuda yer almanın kendisini üzdüğünü söyledi.

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