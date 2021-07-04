Algı operasyonu Bakan Varank'tan döndü

4 Temmuz 2021 Pazar 08:39 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 08:39

Bakan Varank, 4 saniyelik videoyu sosyal medyadan paylaşıp kendisine Gaziantepli sanayicilere 'kaba davrandığı' iftirasını atan Ertuğrul Kaya'ya, videonun tamamını yayımlayarak cevap verdi. Varank, "Mütevazı numarası yapan genel başkanın il başkanı da işte böyle düzenbaz olur" ifadelerini kullandı.

Sadede geliyorum:

Mütevazı numarası yapan genel başkanın il başkanı da işte böyle düzenbaz olur.



3-4 saniyelik kırpma videolarla masa başı oyunlar çevireceğinize sokağa çıkıp siyaset yapın, millete dokunun.



Milletimizle aramızı bozamazsınız! @alibabacan https://t.co/r18e4DU75x pic.twitter.com/m9ImwQy5In — Mustafa Varank (@varank) July 2, 2021

İŞ DÜNYASI DA TEPKİLİ

Öte yandan Gaziantep'teki iş dünyası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kentteki ziyaretleriyle ilgili sosyal medyada Deva Partisi Gaziantep İl Başkanı tarafından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki gösterdi. Söz konusu videoda Bakan Varank ile konuştuğu görülen iş insanı Mustafa Çapkur ise yatırım yapıp Ar-Ge üzerine çalışırken böyle bir konuda yer almanın kendisini üzdüğünü söyledi.