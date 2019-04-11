Algı operasyonunu boşa çıkaran fotoğraf
CHP’lilerin ‘polis evlere baskın yaparak vatandaşları tedirgin ediyor’ algısının doğru olmadığı ortaya çıktı.
Büyükçekmece’de ‘sahte seçmen incelemesini sürdüren polislere vatandaşlar sofralarını açtı. Polisler adreslerde tespitlerini sürdürürken Mehtap Ayşe Yıldız börek yaptığını belirterek polislere ikram etmek istedi. Polisler, Yıldız’ın ısrarı üzerine kurulan masada ikram edilen böreği yedi.
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