Algı, yalan ve iftiralar işe yaramadı... Türkiye, Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ı seçti

Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Rekor seviyede bir katılımın gerçekleştiği seçim tüm dünya tarafından da yakından takip edildi.

YİNE PROVOKASYONA KALKIŞTILAR

Saat 18:30'da seçim yasaklarının kalkmasının ardından ajanslar, ilk seçim sonuçlarını yayınlamaya başladı. Yayınlanan ilk sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını gören 7'li koalisyon neferleri, her seçimde olduğu gibi yine Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef aldı.

Türkiye genelinde oy sayımı devam ederken 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve iki yancısı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş yaptıkları açıklamayla yine provokasyona kalkıştı.

Kılıçdaroğlu oy verme ve sayma işlemlerinde herhangi aksi bir durum söz konusu değilken sosyal medyada YSK'yı hedef alarak, "Bu gece uyumayacağız halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız." açıklamasında bulundu.

İmamoğlu ise, "Şimdi bu oranlara baktığımızda biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, 13'üncü Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin bu akşam Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir diyebiliriz. Kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir Sayın Erdoğan ve biz kendi sistemimiz ile ilgili de verilerimiz var." dedi.

Yavaş ise, "Sayın Genel Başkanımız 47,43 oyda. Sayın Erdoğan yüzde 46,80. Sayın Oğan 5,33 almış. Bizim verilerimize göre seçimin ilk turda sonuçlanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlerleyen saatlerde CHP'nin kendi kaynakları da Erdoğan'ı seçim yarışında önde Kılıçdaroğlu'nu da geri de verince söylediklerini yutan İmamoğlu, "Seçim büyük ihtimalle ikinci tura kalacak ama Kılıçdaroğlu önde. İnancım gereği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettim." diyerek kendi kendini yalanladı.

ANKET BALONU PATLADI

Seçim süreci boyunca sürekli anketlerde önde olduğunu iddia eden 7'li koalisyon ve adayı Kılıçdaroğlu hüsrana uğradı.

KONDA, Yöneylem, MetroPOLL, ORC, MAK Araştırma, Avrasya Araştırma ve Aksoy başta olmak üzere çok sayıda anket firmaları seçim süreci zarfında sürekli Kılıçdaroğlu'nun kazandığı anketleri paylaştı. Fondaş medya tarafından gerçekmiş gibi sunulan ve abartılan balon anketler 14 Mayıs günü patladı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN, KOALİSYONUN VE BATI'NIN DESTEĞİ DE YETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı devirebilmek için bulabildiği her partiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve çeşitli vaatlerde bulunan CHP umduğunu bulamadı.

Terör örgütü mensuplarına özgürlük sözü veren 7'li koalisyonun adayına, seçim öncesi sürekli terör örgütü PKK ve FETÖ'den destek açıklamaları geldi. Terör örgütünün uzantısı HDP mitinglerinde açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istenirken FETÖ'cüler sosyal medyadan destek verdi.

PKK'dan #Kılıçdaroğlu'na bir destek daha!



Alman medyasına konuşan terör örgütü PKK/KCK Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Roni Serdem, Kılıçdaroğlu'na şans verilmesi gerektiğini ifade etti. — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 8, 2023

Erdoğan'a açıkça düşman olduğunu gösteren Batı medyası, seçim süreci boyunca desteğini hiç aksatmadı. Sürekli manşetlerinde Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan Batı medyası attığı skandal başlıklarla Türk milletinin tepkisini çekti.

Kılıçdaroğlu, 29 Nisan'daki Kayseri Mitingi'nde "Seçime 10 gün kala pis işler döneceği" iddiasını dile getirmiş, 1 Mayıs akşamı ise Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a "Cambridge Analytica'lık oynama" diyerek uyarıda bulunmuştu. 7'li koalisyonun diğer tüm iftira ve algı oyunları gibi bu iddia da asılsız çıktı.

"MONTAJ GÖRÜNTÜLER DEVREYE SOKULACAK' İDDİASI

CHP kaynakları, seçime son 10 gün kala Kılıçdaroğlu'na yönelik sahte ses kayıtları ve montaj görüntülerle "yıpratma kampanyası" yürütüleceğini ileri sürmüştü. Bu iddia gerçekleşmezken CHP'ye göre zaferlerinin önündeki tek engel olan Muharrem İnce hakkında "kaset" iddiaları ortaya çıktı. CHP'lilerin yoğun saldırısı ve "kaset" kumpası sonrası Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurmuştu.