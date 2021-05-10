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Politika

Ali Babacan'dan ihanet itirafı: AK Parti üyesiyken tam göbeğindeydim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, henüz AK Parti üyesi olduğu dönemde muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı için çalıştığını itiraf etti.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 07:22 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:17
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, henüz AK Parti üyesi olduğu 2018 yılında Abdullah Gül'ün muhalefet partilerinin ortak adayı olması için sürdürülen görüşmelerin "tam da göbeğinde" olduğunu itiraf etti.

Halk TV'de bir programa katılan Ali Babacan, 2018'de Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefet ortak aday teşebbüsü olduğunu belirterek, "Bu girişim olmadı, ülke tam beş yıl kaybetti." dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Siz de o tarih itibarıyla o çalışmaların içerisindesiniz diye anlıyorum." sözlerine yanıt veren Ali Babacan, "Tabii ki, tabii ki. Tam göbeğindeydik. Görünür değildim ben, ama tam göbeğindeydim." ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz ise, bu yanıtın üzerine "Çok iyi, sırlarınızı döktünüz ortaya." dedi.

AK Parti üyeliğinden 2019'da ayrılan Ali Babacan, 2018 yılında muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ortak bir aday çıkarması için çalıştığını, ancak başarılı olamadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Abdullah Gül'e ortak adaylığın teklif edildiği ortamda ben de vardım. Ortak adaylığını teklif edenleri topladığınızda rahatlıkla seçimi kazanabilecek bir tablo vardı. O gün gelip de 'Siz ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz' diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursaydı o gün o iş olurdu."

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