Ali Yalçın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı: Maceraya fırsat vermenin anlamı yok.

Konya'da bir düğün salonunda düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikaların Konya şube başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen'in 7 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük örgüt hareketinin adı olduğunu söyledi.

Yalçın, Türkiye'nin son 20 yılda demokratik açıdan büyük, ciddi kazanımlar elde ettiğini, üniversite kampüslerinin kışlaya dönüştüğünü, askeri vesayet dönemlerinden çıkarak bugünlere gelindiğini kaydetti.



Sendikal açıdan yıllar içinde ciddi kazanımlar elde ettiklerini kaydeden Yalçın, buna rağmen son yıllarda kamu çalışanları arasında gelir adaletinde bir bozulma olduğunu öne sürdü.



Yalçın, şöyle devam etti:



"Kamuda gelir adaleti bozulmuş durumda, gelir dağılımında adalet sağlanmak zorunda, memurun, şefin, hizmetlinin, şube müdürünün, mühendisin, dolayısıyla hepsini baz alıp yukarı doğru bir skala oluşturduğunuzda gelir dağılımlıda adalet bozuldu, işçi memur tartışmasına yeniden dönüyoruz. Bu doğru bir yöntem değil. Onun için memur kesimi olarak gelir dağılımında adalet sağlanmalı demeye devam edeceğiz. Çünkü biz alnımızın terini, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz kamu denetçisiyiz başkasının hakkını istemiyoruz, beklentimiz bu."

Konuşmasının devamında seçimler öncesi "Bazı öfkelerimiz, kızgınlıklarımız olabilir" diyen Yalçın, "Biz Memur-Sen ailesi olarak durduğumuz yeri biliyoruz. Fanteziye, maceraya yelken açmak, yol almak gibi bir saçmalığın içine girmeyiz. Çünkü diğerlerinin kurduğu cümlenin de farkındayız. Bir sendikacı olarak bir kamu görevlisi olarak genel başkanınız olarak, bakın ufak dargınlıklara, ufak kızgınlıklara, sakın ha sakın pirim verip yarın ah vah demenin girdabına sıkışmayalım. Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimiyetine inandığını ve kendisine ilettiği pek çok sorunu anında çözdüğünü belirten Yalçın, "Allah için bunun değerini bilin" diye konuştu.

Yalçın, "AK Parti iktidarını yıkmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz diyen PKK elebaşısı Duran Kalkan bunu diyorsa, biz doğru yerde durmaya devam etmeliyiz. Ülkenin mesafe alması lazım, yarını konuşması lazım, kargaşaya, karmaşaya, maceraya fırsat vermenin anlamı yok." diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya Memur-Sen İl Temsilcisi Nazif Karlıer, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili adayı Latif Selvi, Konya İl Müftüsü Ali Öge ile çok sayıda memur sendika üyesi katıldı.

