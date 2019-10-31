'Alınan kararlar yok hükmündedir'

Türkiye’nin icra ettiği Barış Pınarı Harekatı karşısında sağduyusunu kaybeden ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’yi hedef alan iki tasarıyı kabul ederek ikili ilişkilere büyük bir gölge düşürdü. Türkiye aleyhinde iki tasarının ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildiği 29 Ekim 2019, Türk-Amerikan ilişkilerine kara bir gün olarak kaydedildi. 296 sayılı sözde “Ermeni soykırımı” karar tasarısıyla, Suriye’deki operasyonu sebebiyle Türkiye’ye yönelik yaptırımlar öngören 4695 sayılı yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda büyük çoğunlukla kabul edildi. Esasen hikayeleri farklı olan bu iki Türkiye karşıtı tasarının tam da 29 Ekim gibi Cumhuriyet’in kuruluş gününe “denk getirilmesi”, ABD Kongresindeki psikolojik atmosferi göstermesi bakımından manidar. Bu atmosferde gündeme gelen Ermeni tasarısı, bağlayıcılığı olmayan bir karar tasarısıdır. Senatoda da kabul edilmesi halinde ABD Kongresinin sözde “Ermeni soykırımını” tanıdığını gösteren tavsiye niteliğinde bir karar olacaktır. Buna mukabil bir yasa tasarısı olan “Türkiye’ye yaptırımlar” tasarısı ise aynı şekilde Senatodan da geçmesi ve Başkan Trump’ın imzalaması durumunda yasalaşacak bir metindir.

TÜRKİYE KARŞITLIĞI

8 Nisan’da Demokrat vekil Adam Schiff tarafından Temsilciler Meclisine sunulan Ermeni tasarısı, birkaç hafta öncesine kadar daha önceki benzerleri gibi Genel Kurula gelme ihtimali çok düşük olan birçok tasarıdan biriydi. Ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Kongrenin iki kanadı olan Senatoda da Temsilciler Meclisinde de Türkiye karşıtlığını zirveye taşıdı. Bu süreçte Türkiye’yi hedef alan birçok tasarı gündeme gelirken, nisandan beri kenarda bekleyen 296 sayılı karar tasarısı da bu hararetli Türkiye karşıtlığında kendine yer buldu. 28 Ekim’de Temsilciler Meclisi Tüzük Komitesince kabul edilerek Genel Kurula gönderilen Ermeni tasarısı, Demokrat Meclis Başkanı Nancy Pelosi tarafından aynı gün Genel Kurul gündemine alındı. Normalde daha uzun sürmesi beklenen ve doğal olan bir tasarı süreci, Ermeni tasarısı söz konusu olduğunda son derece hızlı bir şekilde ele alınarak 29 Ekim günü tasarının Genel Kurulda oylanması sağlandı. Türkiye’nin Suriye’deki adımı karşısında Trump yönetiminin yeterli adımları atmadığını düşünen Kongre, Ankara’nın “canını acıtabilmek” maksadıyla Ermeni tasarısını Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna 2 günde taşımış oldu.

NE ANLAMA GELİYOR?

296 sayılı Ermeni karar tasarısı, yasal anlamda bağlayıcılığı bulunmayan ve “tavsiye niteliği” haiz bir metindir. Şu anki haliyle ABD Temsilciler Meclisinin, bu tasarının öngördüğü “sözde Ermeni soykırımını” tanıması anlamına gelmektedir. Bu tasarı bu haliyle Senatodan da geçerse, o zaman ABD Kongresinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını “soykırım” olarak tanıdığı ifade edilebilir. Fakat her halükarda bu karar tasarısının yasal bir bağlayıcılığı ve yaptırımı bulunmamaktadır. Ermeni tasarısı böyle bir ortamda 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna sunuldu ve 405 “evet” oyuyla kabul edildi. 11 vekil “hayır” derken, 3 vekil “çekimser” kaldı, 13 vekil ise oylamaya katılmadı. Tasarının yasalaşması için, tasarının Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi ve sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Türkiye, ABD Temsilciler Meclisi’nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını ve 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısını kabul edilmesini şiddetle kınadı.

YAPTIRIM TASARISI

Öte yandan Ermeni tasarısının hemen ardından Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna gelen ve 16’ya karşı 403 “evet” oyuyla kabul edilen yasa tasarısı ise Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Türkiye’ye birtakım yaptırımlar öngörüyor. Ayrıca tasarıda, Türkiye’ye silah satışının askıya alınması ve bazı finansal yaptırımlar da öngörülüyor. Tasarıya 226 Demokrat vekil “evet” derken, Cumhuriyetçilerden ise 176 üye tasarıya destek verdi. Toplam 16 vekilin “hayır” oyu kullandığı oylamada, hayır diyen tek Demokrat vekilin Müslüman temsilci Ilhan Omar olması dikkati çekti.

OKTAY: KARAR MUTABAKATIN RUHUNA AYKIRI

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, ABD Temsilciler Meclisi’nde alınan kararlara ilişkin paylaşımda bulundu. Hiçbir yaptırım kararının Türkiye’nin yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı verdiği haklı mücadeleyi durduramayacağını vurgulayan Oktay, tarihi hadiselerin, parlamento sıralarında ideolojiler ışığında değil, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından bilimin ışığında ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti: “Zamanlaması hepimizi düşündüren bu yanlı tehditlere boyun eğmeyecek, ne terörle mücadelemize ne de tarihimize kara çaldırmayacağız. ABD Temsilciler Meclisi’nde dün onaylanarak Senato’ya gönderilen yaptırım tasarısı ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan karar hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır. Türkiye teröre karşı haklı mücadelesinde başarılı olup dik durdukça ne yazık ki ülkemizi hedef alan iftira kampanyaları yoğunlaşmaktadır.”

İNTİKAM ALACAKLARINI SANANLAR YANILIYORLAR Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Mecliste gazetecilerin, ABD Temsilciler Meclisi’nde sözde Ermeni soykırımı tasarısının kabul edilmesine ilişkin sorularını cevapladı. Karar tasarısının kabul edilmesinin zamanlamasının ilginç olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Sözde soykırımla ilgili karar bazı basın organlarında da yer alıyor; Yasa tasarısı değil, bir karar. Dolayısıyla ABD yönetiminin de teyit ettiği gibi hiçbir bağlayıcılığı yok. ‘Hiçbir bağlayıcılığı yok’ diye alınan karara göz yumacak değiliz. Zaten tepkimizi ortaya koyduk” diye konuştu. STRATEJİK VİZYONSUZLUK İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi’nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan tasarının kabul edilmesine tepki gösterdi: Terör örgütünü korumak için NATO müttefikine yaptırım uygulamaya kalkmayı stratejik bir vizyonsuzluk ve sahadaki gerçeklerden kopuştur. Bu yasa tasarısı, Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadele etmedeki kararlılığını engelleyemez. 1915 olaylarına ilişkin ise tasarı ise ABD-Türkiye ilişkilerine değer veren herkes adına endişe vericidir. MÜTTEFİKLİĞE TERS Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, “Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine, kongrenin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum” diye konuştu. BEYHUDE BİR GİRİŞİM Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, ABD Temsilciler Meclisinin sözde “Ermeni soykırımı” tasarısını kabul etmesine ilişkin, “ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir” dedi. UTANÇ VERİCİDİR Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir.” ifadelerini kullandı. Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde “Ermeni soykırımı” tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, şunları kaydetti: “Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye’ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri ASALA ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar.” YAPTIRIM KARARI TAMİR EDİLEMEYECEK HATADIR AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımı ve Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik yaptırım kararları, iki ülke ilişkileri açısından tarihi ve siyasi bakımdan tamir edilemeyecek kırılma ve hatadır” dedi. ASILSIZ İFTİRA VE İTHAMIN HİÇBİR TEMELİ YOKTUR MHP Lideri Devlet Bahçeli: ABD Temsilciler Meclisi’nin kararı tek kelimeyle hükümsüzdür, Geçmişimizde soykırım numunesi yoktur.SBu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli de yoktur. Temsilciler Meclisi’nin sözde kararını kınıyorum. ABD BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI ABD’nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABDTemsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır” denildi.

TBMM’DEN ORTAK TEPKİ: DÜŞMANCA TASARILARI REDDEDİYORUZ