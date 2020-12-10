Aliyev: Bugün imzalanan anlaşma Türkiye'nin gelişmiş sanayisini Azerbaycan'a getirecek

10 Aralık 2020 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Aliyev'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Türkiye gibi kardeşimizin yanımızda olması bize daha da güç verir. Her zaman aziz kardeşimi karşılarken bilirim ki dünyada Türkiye ve Azerbaycan gibi yakın ülke yoktur. Bizi birleştiren hem ortak tarih, din, medeniyet, dil, edebiyat ve siyasetimizdir. Türkiye ve Azerbaycan dünya çapında bağımsız siyaset yürüten ülkeler. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzü arttırır. Dünyanın birçok ülkelerinde Türkiye hakkı, adaleti savunur, ezilmiş halkların çıkarlarını savunur. Adaleti, hukuku savunur. Bugün Erdoğan Türkiye'sini dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, mertlik, cesaret ve gelişme örneğidir. Bu gün imzalanmış bir nice sözleşme Türkiye'nin gelişmiş sanayisini Azerbaycan'a getirecek. Bugünkü imzalanan metinler çok küçük bir yer tutuyor. Bütün dünya Türk halkının zekasının, istidadını bir kez daha gördü, gelişmiş sanayisini bir daha gördü.

Türk ve Azerbaycan askerleri Azadlık Meydanı'nda birlikte geçtiler. Türkiye ile Azerbaycan bayrakları bezendi. Bu insanların yüreğinden gelen duygulardır. Bu asırlar boyu kurduğumuz servettir. Bizim üstünlüğümüz ondadır ki, hem halklar, hem liderler bir yerdedir, birbirine 'kardeş' der. Ağır günlerde de, sevinçli günlerde, bugünkü günde de birlikteyiz. Bugün Türkiye-Azerbaycan birliği sadece halklarımız için değil bölge ve dünya için büyük önem taşıyor. Bugün aziz kardeşimle sohbet esnasında fikirlerimiz üst üste düşüyor. Bölgede yeni bir işbirliği oluşturmalıyız. Bundan bütün bölge ülkeleri faydalanabilir. Geleneksel Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği var. Aynı zamanda Türkiye-Rusya-İran işbirliği var. Bütün bu platformları birleştirip tek platform yapabiliriz."