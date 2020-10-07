Aliyev: Ermenistan savaşı kaybediyor

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:13 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 16:34

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



Aliyev'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Artık bir şehir ve birçok köy işgalden kurtarıldı. Azerbaycan halkı hiç barışmayacak. Karabağ bizim ezeli toprağımızdır.

- Ermeni silahlı güçleri bize karşı hücuma geçtiler. Bizim birçok şehirlerimiz ateş altında.

- (Ermenistan'ın şehirlere füzelerle saldırması sorusu) Bence Ermenistan ordusunun acizliği. Balistik silahlarla sivilleri hedef almak cinayettir.

- Ermenistan savaşı kaybediyor. Maksimum derecede sivillere ziyan verdirmek için çirkin yöntemlere başvuruyorlar. En yakın Terter şehrine günde 2 bine kadar mermi sıkılıyor. Bunun esas amacı sivilleri zora sokmaktır. Bu bir kez daha Ermenistan'ın faşist mahiyetini gösterir.

"Kanıtları BM'ye sunacağız. Ermenistan savaş suçu işliyor. İşgalcilerle toprak sahibini eş tutuyorlar"

"Karabağ Ermenistan’dır demek müzakerelere son vermek bu sürece son vermek demektir."

"Ermenistan’ın savaşa hazırlandığı biliniyordu. Ermenistan terörist devlettir. Teröristler topraklarımızda üs kurdular. Muhtelif ülkelerden Ermenistan’a teröristler getirdiler."