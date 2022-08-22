İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2022 Pazartesi / 25 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1261
  • EURO
    18,1373
  • ALTIN
    1009.35
  • BIST100
    3065.53
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Aliyev: Kolay iş değil, Türkiye büyük takdiri hak ediyor
Politika

Aliyev: Kolay iş değil, Türkiye büyük takdiri hak ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda iyi organizasyon ve elde edilen birincilik için Türkiye'yi kutlayarak, 'Oyunlara ev sahipliği yapmak o kadar kolay bir iş değildir. Türkiye bu konuda büyük takdiri hak ediyor.' dedi.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanan sporcularla bir araya geldi.

Azerbaycanlı sporcuların 29'u altın 99 madalya kazanarak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı 4. sırada tamamladığını hatırlatan Aliyev, sporcularla gurur duyduğunu söyledi.

Oyunların kardeş ülkede yapıldığını ve doğal olarak Azerbaycanlı sporcuların kendilerini çok rahat ve evindeymiş gibi hissettiğini belirten Aliyev, açılış töreninde Azerbaycan takımının stada girişte Türk seyirciler tarafından çok sıcak karşılandığını anımsattı.

Aliyev, bunun Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirine ne kadar bağlı olduğunu, sadece devlet başkanlarının değil iki ülke halkları ve sporcularının da kardeş olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Stadyumda on binlerce seyircinin Azerbaycan takımını ev sahibi takım olarak karşıladığını dile getiren Aliyev, "Türkiye'yi ve sporcularını üst düzey organizasyon ve elde ettikleri birincilik için yürekten tebrik ediyorum. Oyunlara ev sahipliği yapmak o kadar kolay bir iş değildir. Türkiye bu konuda büyük takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.