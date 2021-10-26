Aliyev konuya sessiz kalmadı! ''Öz kardeşim Erdoğan öyle cevap verdi ki...''

26 Ekim 2021 Salı 19:41 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 20:25

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarında bazı satırbaşları;

"Bizim birliğimiz sarsılmazdır. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği önemli bir faktördür"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünya için önemli bir figürdür"

"Ortak adımlarımız tarihte ebedi kalacak. Bu tarihi biz birlikte (Türkiye ile) yazıyoruz. Bütün savaş döneminde birlikteydik, bugün de birlikteyiz"

"Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir."

"Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacaktır."

"Zengezur Koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek. Hem Türkiye hem Azerbaycan Zengezur Koridoru'nun gerçekleşmesi için gerekli adımları atacak"