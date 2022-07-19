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Politika

Aliyev Rusya'yı suçlamıştı! Ermenistan tarih verdi: Çekiliyoruz

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Dağlık Karabağ'dan önümüzdeki Eylül ayına kadar çekileceğini, bölgede sadece yerel güvenlik güçleri ve Rus Barış Gücü askerlerinin kalacağını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'yı Ermeni güçleri Karabağ'dan çıkarma sözünü tutmamakla suçlamıştı.

IHA19 Temmuz 2022 Salı 12:54 - Güncelleme:
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Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan verdiği röportajda, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Dağlık Karabağ'dan Eylül ayına kadar çekilmesinin tamamlanacağını duyurdu.

Muhabirin Dağlık Karabağ'daki Ermeni ordusuna yeni sözleşmeli askerlerin mi dahil edileceği yoksa Ermeni askerlerinin geri mi çekileceği yönündeki sorusunu cevaplayan Grigoryan, "Savaş sırasında Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bazı birlikler yerel savunma güçlerine yardım için Dağlık Karabağ'a girdi. Ateşkes ilanının ardından ise geri dönüşleri başladı. Yerel savunma birimleri Dağlık Karabağ'da kalmaya devam edecek. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücü tarafından güvenliğin sağlanmasına devam ediliyor" dedi.

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisine aykırı hareket ettiğini belirtmiş, savaştan bu yana 1 yıl 8 ay geçmesine Ermenistan güçlerinin Karabağ'dan halen çekilmediğini ifade etmişti.

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