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Politika

Aliyev'den 'Zengezur koridoru' açıklaması! ''Türk dünyasını Avrupa'ya bağlayacak''

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Zengezur koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak ve bizleri Avrupa'ya bağlayacak' dedi.

12 Kasım 2021 Cuma 15:26 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 15:48
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirve'sine katıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, burada yaptığı konuşmada, "Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi. Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması gerekiyor." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Zengezur koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak ve bizleri Avrupa'ya bağlayacak." ifadelerini kullandı.

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