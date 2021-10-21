21 Ekim 2021 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 17:43

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgali'nin kurtarılmasının birinci yıl dönümünde Zengilan şehrine gitti.

Karabağ'ın ilk akıllı köy projesini ve Zengilen Havalimanı'nın yapımını denetledi

Aliyev, "Burası lojistik merkez olacak. Zengezur Koridoru Zengilan'dan geçecek" diye konuştu.

Son dönemde Zengezur Koridoru hakkında yapılan olumlu açıklamalara dikkat çeken Aliyev, " Bunlar isteğimize ulaştığımızı gösteriyor. Ermenistan ilk etapta direndi ancak artık bunu kabul etti" ifadesini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan beş gün önce Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesinde yaptığı konuşmada, Karabağ'da ulaşım yollarının açılmasını desteklediklerini söylemişti.

Azerbaycan ve Nahçıvan arasında Ermeni toprakları üzerinden demir ve karayolu bağlantısı sağlanacağını söyleyen Paşinyan, Zengezur Koridoru projesini reddetme politikasından geri adım atmıştı.