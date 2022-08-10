Alman basınında çarpıcı analiz: Batı Erdoğan'dan rahatsız ama...

Almanya'nın Handelsblatt gazetesinde yer alan bir makalede, Türkiye'nin Akdeniz'deki 'Abdülhamid Han' hamlesi masaya yatırıldı.

Gazetede yer alan, "Sessizlik en iyi seçenek - AB neden Erdoğan ile bir anlaşmazlık istemiyor?" başlıklı makalede, AB'nin bundan rahatsız olduğu ancak, Türkiye'nin artan jeopolitik öneminden ötürü sessizliğini koruduğu belirtildi.

Makalede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e bir kez daha sondaj gemisi gönderdiniği ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Abdülhamid Han" gemisinin "bir şey bulana kadar aramaya devam edeceğini" söylediği hatırlatıldı, komşu Yunanistan'ın bu tür keşif çalışamlarını yakından takip ettiği ifade edildi.

"BATI ERDOĞAN'DAN RAHATSIZ"

Makalede, keşif görevinin hassas olduğu, çünkü Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler'in son zamanlarda iyiye gitmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Brüksel'de haftalardır Erdoğan'a duyulan memnuniyetsizlik artıyor. Sadece Yunanistan ile olan gerilim değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer otokratlarla yakınlaşması da Batı'daki ortaklarını rahatsız etti. Batılı yetkililer, Financial Times'da Ankara'ya yönelik yaptırımlar hakkında yüksek sesle düşünmeye başladılar bile. Bazı sesler NATO'dan çıkarılma çağrısı yapıyor. Bir AB diplomatı, "Sabrımız sınırlı" diyor."

"...AMA ERDOĞAN SERT DAVRANILMAYACAK KADAR ÖNEMLİ"

Makalede, Batı'nın tüm hazımsızlığına rağmen, Türkiye'ye bir baskı yapamamasının nedenleri şöyle ifade edildi:

"...Ancak AB ve ABD'nin NATO ortağına ve AB üyelik adayına karşı harekete geçme ihtimalinin düşük olmasının birkaç nedeni var. Türkiye, hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert davranamayacak kadar önemli hale geldi.

İki yıl önce AB, bir Türk sondaj gemisinin gönderilmesine ilişkin yaptırım uyguladı. Ukrayna'daki savaştan bu yana, gaz araştırmaları farklı bir ortam oluşturdu. Batılı ülkeler, Türkiye dahil, Rus gaz ithalatına daha az bağımlı hale gelmek için mücadele ediyor.

Aynı zamanda savaşta Türkiye'nin jeopolitik önemi arttı. Ne de olsa Ankara, boğazları gözetliyor, sayı bakımından ikinci en büyük NATO ordusuna sahip ve ittifakın önemli güneydoğu kanadında birkaç NATO üssüne sahip. Ayrıca Ankara'daki hükümetin Orta Doğu ve Asya ile mükemmel bağlantıları var.

"TÜRKİYE, ONSUZ YAŞAYAMAYACAĞIMIZ BİR MÜTTEFİK"

Amerika'nın eski NATO büyükelçisi Ivo Daalder, Politico haber sitesine kaleme aldığı bir makalede, "Türkiye hayatı zorlaştıran ama onsuz yaşayamayacağımız bir müttefik" ifadelerini kullandı.

Daalder'e göre, NATO'dan dışlanması da bir seçenek olmayacaktı çünkü, bu ancak Ankara'nın rızasıyla gerçekleşebilecek bir durumdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna savaşında birçok kez yapıcı bir rol oynadığına da dikkat çeken Handelsblatt makalesinde, "Ukraynalılara modern Türk SİHA'ları teslim etti. Tahıl anlaşması da onun arabuluculuğuyla gerçekleşti. Bunun da ötesinde, Brüksel'de Batı'dan Putin'e mesajlar iletebilen bir lider olarak görülüyor." ifadelerine yer verildi.

"AB TÜRKİYE'DEN BİR TALEPTE BULUNAMIYOR"

Makalede, yaptırımlara rağmen Rusya'nın Türkiye ile ticari ilişkisinin güçlendiği, ancak yaptırım listesi yapan AB'nin buna herhangi bir şey diyemediği belirtilerek, "Çünkü, AB üyelik adaylarının AB yaptırımlarına uymaları bekleniyor. Türkiye'nin üyelik süreci yıllardır askıya alındığı için Avrupalılar Erdoğan'dan pek bir talepte bulunamıyor." denildi.

Şimdiye kadar Erdoğan'a yönelik rahatsızlıkların sadece Brüksel'de konuşulduğu ve düşük seviyeli diplomatik kanallar aracılığıyla Ankara'ya iletildiği belirtilirken, "Avrupa Parlamentosu, sessizliğin artık "en iyi seçenek" olduğunu söylüyor." ifadelerine yer verildi.

Star Gazetesi