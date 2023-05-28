Alman basınından çarpıcı Türkiye analizi: Favori aday neden Erdoğan?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri Türkiye'de olduğu kadar dünyada da yakından takip ediliyor.

Ajanslar Türkiye'deki gelişmeleri 'son dakika' bilgisi olarak geçerken, gazeteler internet sitelerinde açtıkları canlı bloglar üzerinden gelişmeleri okuyucuları ile anlık olarak paylaşıyor.

Alman gazetesi Die Welt, Türkiye'nin ikinci tur seçimi hakkında çarpıcı bir analiz yayımladı.



Carolina Drüten imzalı analiz, "Favori adayın neden Erdoğan olduğu ve ikinci tur seçimler hakkında bilmeniz gereken diğer şeyler" başlığıyla okuyuculara duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tura beklenenden daha güçlü girdiği vurgulanan haberde, Türkiye'deki seçimlerin, Avrupa ve NATO için ne gibi sonuçlar doğuracağına dair de yorumlara yer verildi.

Analiz haberde şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'de siyasi değişim şansı son yirmi yılda hiç bu kadar yüksek olmamıştı: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarı boyunca ilk kez yenilebilir görünüyordu. Ancak şimdi ülke tarihinde bir ilk olan ikinci tur seçimlerine favori olarak giriyor. Geniş bir muhalefet ittifakına liderlik eden rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk tura göre yüzde beş puan geride.

ERDOĞAN HER ŞEYE RAĞMEN NEDEN BU KADAR GÜÇLÜ?

Erdoğan'ın tabanı beklenenden daha güçlü çıktı. Onu destekleyenler -genellikle dindar ve muhafazakâr insanlar- için kimlik siyaseti önemli. Örneğin geçmişte Türkiye'de laiklik çok katı bir şekilde yorumlandığı için başörtülü kadınların yüksek öğrenim görmesine ya da kamu hizmetinde çalışmasına izin verilmiyordu.

Erdoğan buna son verdi. Destekçileri bunun için ona minnettar. Muhalefet kazanırsa haklarının kısıtlanmasından korkuyorlar.

Birçok kişi Erdoğan'ın iç ve dış politikadaki baskın tutumunu da beğeniyor. Belirsiz bir ortamda güçlü bir lider istiyorlar. Erdoğan istikrar ve iç güvenlik üzerine kampanya yürüttü.

MUHALEFET İTTİFAKI BAŞARISIZ MI OLDU?

Mayıs ayının ortasında zafer kazananlar çoğunlukla milliyetçiler oldu. Üçüncü cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde beş ile beklenenden fazla oy aldı. İkinci tur oylamada Erdoğan'ı destekliyor. Milliyetçi MHP, anketlerde kaybedeceği öngörülmesine rağmen parlamentoda bir sandalye daha kazandı. Türkiye'de sağa doğru bir kayma yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu bunu geç fark etti. Şimdi özellikle mültecilere karşı sert ifadeler kullanıyor. Seçimi kazanması halinde Türkiye'deki yaklaşık dört milyon Suriyeli savaş mültecisinin tamamını geri göndermeyi planlıyor.

Küçük bir sağcı milliyetçi parti ikinci turda onu destekliyor. Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar arkasında olan Kürt seçmenleri hayal kırıklığına uğratabilir. Bu ani retorik geri dönüşün inandırıcı olup olmadığı da tartışmalı.

SEÇİMLERDE HER ŞEY YÖNETMELİKLERE UYGUN MU?

Alman Bilim ve Politik Vakfı tarafından yapılan bir analiz şu sonuca varıyor: "Türkiye'de seçimler genel olarak özgürdür, süreç şeffaftır ve seçim manipülasyonu zordur."

Uluslararası ve Türk seçim gözlemcileri seçim günü süreçleri takip ediyor.

SPD milletvekili Frank Schwabe de gözlemci olarak sahada bulunuyor. Schwabe, ilk tur oylamadan bir gün sonra Welt TV'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Seçim günü oldukça düzgün bir şekilde geçti. Yayınlanan rakamların gerçekte kullanılan oyları yansıttığını varsayabiliriz."

ERDOĞAN'IN ZAFERİ NE ANLAMA GELİR VE KILIÇDAROĞLU'NUN ZAFERİ NE ANLAMA GELİR?

Avrupa ve ABD'deki karar vericiler seçimi merakla bekliyor. Türkiye'nin stratejik açıdan önemli konumu, onu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş bağlamında kilit bir ülke haline getiriyor. Ayrıca Türkiye, Orta Doğu'dan AB'ye giden göç yolu üzerinde bir transit ülke.

Seçim zaferi durumunda muhalefet başkanlık sistemini kaldırmak, Avrupa yanlısı bir çizgiye geri dönmek istiyor ve NATO'ya bağlılığını vurguluyor. Fakat Batı ile gerginlikler devam edecektir: örneğin Yunanistan ile toprak anlaşmazlığı ve Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını desteklememek gibi konularda. Ancak uzmanlara göre ton daha dostane olacak ve ilişkiler daha az gerilecektir.

Brüksel ve Berlin için Erdoğan'ın kazandığı senaryoda ise bir ikilem oluşuyor: Bir yandan Ankara ile işbirliğine muhtaçlar ama diğer yandan bazı konularda endişe duyuyorlar

Star Gazetesi