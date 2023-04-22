Almanlar 7'li koalisyondan umutsuz: Erdoğan karşıtlığından başka planları yok

Alman basını, "Erdoğan Türkiye seçimlerini kaybederse ne olur?" başlıklı analiz yazısıyla 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi.

Alman basını analiz yazısında, "Kesin olan bir şey var: Türk devlet başkanı gerçekten yenilgiye uğrarsa, Türkiye'nin dış politika yönü büyük olasılıkla önemli ölçüde değişecektir" ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetin terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılacağı vaadine atıfta bulunuldu. "Muhalefet Erdoğan'ı yenerse, dış politikada büyük bir değişiklik ufukta görünüyor" denildi.

Muhalefetin muhtemel zaferinin Batı ile ilişkiler üzerindeki olumlu etkilerinin olumsuz etkilerinden daha ağır basacağı kaydedildi.



Muhalefetin İsveç'in NATO üyeliğine karşı direnişinden vazgeçeceği, ittifakın doğu kanadında daha fazla müdahil olacağı ve Rus hava savunma sistemlerinin Türk topraklarındaki varlığına son vereceği belirtildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı muhalefetin net bir planının olmadığının da altı çizildi.



7'li koalisyondaki fikir ayrılıklarına dikkat çekilen yazıda, "Aslında muhalefetin şu anda net bir planı yok gibi. Bir yol üzerinde anlaşmak zor görünüyor, çünkü taraflar sadece Erdoğan'ı yenmek için birleşiyor. Ancak Erdoğan'dan sonraki olası dönem için bu kesinlikle yeterli olmayacaktır. Farklı siyasi yönelimler, muhalefette sürekli gergin bir ilişkiye yol açıyor" denildi.