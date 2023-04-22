İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2023 Cumartesi / 2 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Almanlar 7'li koalisyondan umutsuz: Erdoğan karşıtlığından başka planları yok
Politika

Almanlar 7'li koalisyondan umutsuz: Erdoğan karşıtlığından başka planları yok

'7'li koalisyon kazanırsa Batı'nın işine yarar' imasında bulunan Alman basını, muhalefetteki karmaşaya dikkat çekti. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığından başka net bir planının olmadığına vurgu yapıldı.

Star Gazetesi22 Nisan 2023 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
Almanlar 7'li koalisyondan umutsuz: Erdoğan karşıtlığından başka planları yok
ABONE OL

Alman basını, "Erdoğan Türkiye seçimlerini kaybederse ne olur?" başlıklı analiz yazısıyla 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi.

Alman basını analiz yazısında, "Kesin olan bir şey var: Türk devlet başkanı gerçekten yenilgiye uğrarsa, Türkiye'nin dış politika yönü büyük olasılıkla önemli ölçüde değişecektir" ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetin terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılacağı vaadine atıfta bulunuldu. "Muhalefet Erdoğan'ı yenerse, dış politikada büyük bir değişiklik ufukta görünüyor" denildi.

Muhalefetin muhtemel zaferinin Batı ile ilişkiler üzerindeki olumlu etkilerinin olumsuz etkilerinden daha ağır basacağı kaydedildi.

Muhalefetin İsveç'in NATO üyeliğine karşı direnişinden vazgeçeceği, ittifakın doğu kanadında daha fazla müdahil olacağı ve Rus hava savunma sistemlerinin Türk topraklarındaki varlığına son vereceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı muhalefetin net bir planının olmadığının da altı çizildi.

7'li koalisyondaki fikir ayrılıklarına dikkat çekilen yazıda, "Aslında muhalefetin şu anda net bir planı yok gibi. Bir yol üzerinde anlaşmak zor görünüyor, çünkü taraflar sadece Erdoğan'ı yenmek için birleşiyor. Ancak Erdoğan'dan sonraki olası dönem için bu kesinlikle yeterli olmayacaktır. Farklı siyasi yönelimler, muhalefette sürekli gergin bir ilişkiye yol açıyor" denildi.

  • 7li koalisyon
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • 14 Mayıs
  • seçim
  • Alman basını

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.