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Politika

Almanya: Türkiye, güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı

Almanya, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göç ve Suriyeli sığınmacılar konulu 18 Mart mutabakatında Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu ispatladığını belirtti.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 17:43 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:43
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Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Federal Basın Merkezinde açıklamalarda bulundu.

5 yıl önce 18 Mart'ta imzalanan AB-Türkiye mutabakatını "iki tarafın ortak bir başarısı" olarak niteleyen Demmer, "Türkiye, güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı." dedi.

Karşılıklı çıkarlar çerçevesinde her iki tarafın da anlaşmaya sadık kaldığını ve birlikte uyguladığını vurgulayan Demmer, Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciyi barındırarak büyük bir övgüyü hak ettiğini dile getirdi.

Demmer, mutabakat sayesinde Ege Denizi'ndeki ölümle sonuçlanan insan kaçakçılığıyla başarılı şekilde başa çıkıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sayede Ege Denizi'ndeki ölümler azaldı. AB yardımları sayesinde Türkiye, mültecilerin sağlık, eğitim ve sosyal yaşamlarıyla ilgili ihtiyaçlarını karşıladı ve yaşam şartlarını iyileştirmesini sağladı. 1,8 milyon mültecinin her gün yaşam için gerekli ihtiyaçları gideriliyor. 660 bin mülteci çocuk okula gidiyor."

Demmer, AB'nin yaptığı yardımların yerini bulduğunun altını çizdi.

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