Almanya ziyareti yeni sayfa açacak
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Almanya ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açması bekleniyor.
Başkan Erdoğan’ın Almanya ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazanması amaçlanıyor. Erdoğan, ziyaretinin ilk gününde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Almanya’nın büyük şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelecek. Almanya’nın şirket yöneticileri ile gerçekleştirilecek görüşme, Türkiye’ye verilen değeri göstermesi bakımından büyük önem taşıyor.
MERKEL İLE GÖRÜŞME
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi anlamında ekim ayında da önemli bir ziyaret olması bekleniyor. Bu kapsamda, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığında 86 iş adamının katılımıyla büyük bir ekonomik delegasyon ekim ayında Türkiye’ye gelecek. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dışişleri bakanlığı dönemindeki son Türkiye ziyaretinde Başkan Erdoğan’ı Almanya’ya davet etmişti. Başkan Erdoğan, iade-i ziyaret kapsamında gerçekleştireceği temaslarının ikinci gününde Almanya Cumhurbaşkanı bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Merkel’in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan, ziyaretinin son gününde Merkel ile ucu açık kahvaltıda bir araya gelecek. İki ülke arasında son 3 yıldır yaşanan sıkıntıların ele alınacağı görüşmelerde, sorunların çözüm yolları aranacak.
EN ÜST DÜZEY KORUMA
Başkan Erdoğan’ın ziyareti için başkent Berlin’de de hazırlıklar tamamlanmak üzere. En üst düzey güvenlik önlemlerinin Erdoğan için uygulanacak olması dikkati çekiyor. Erdoğan’ın ziyareti boyunca toplam 5 bin polisin görev yapacağı, bunun için Berlin’in komşu eyaletlerinden destek alınacağı belirtildi.
BAYRAKLARLA DONATILDI
Başkan Erdoğan’ın Berlin’e yapacağı ziyaret nedeniyle bazı cadde ve meydanlar bayraklarla donatıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’nun bulunduğu Spreeweg Caddesi ile Zafer Anıtı’nın olduğu meydan Türk, Alman ve Avrupa Birliği’nin (AB) bayraklarıyla süslendi. Tarihi Brandenburg Kapısı’nın önüne de Türk, Alman ve AB bayrakları çekildi.
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