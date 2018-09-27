Almanya ziyareti yeni sayfa açacak 

Başkan Erdoğan’ın Almanya ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazanması amaçlanıyor. Erdoğan, ziyaretinin ilk gününde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Almanya’nın büyük şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelecek. Almanya’nın şirket yöneticileri ile gerçekleştirilecek görüşme, Türkiye’ye verilen değeri göstermesi bakımından büyük önem taşıyor.

MERKEL İLE GÖRÜŞME

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi anlamında ekim ayında da önemli bir ziyaret olması bekleniyor. Bu kapsamda, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığında 86 iş adamının katılımıyla büyük bir ekonomik delegasyon ekim ayında Türkiye’ye gelecek. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dışişleri bakanlığı dönemindeki son Türkiye ziyaretinde Başkan Erdoğan’ı Almanya’ya davet etmişti. Başkan Erdoğan, iade-i ziyaret kapsamında gerçekleştireceği temaslarının ikinci gününde Almanya Cumhurbaşkanı bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Merkel’in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan, ziyaretinin son gününde Merkel ile ucu açık kahvaltıda bir araya gelecek. İki ülke arasında son 3 yıldır yaşanan sıkıntıların ele alınacağı görüşmelerde, sorunların çözüm yolları aranacak.

EN ÜST DÜZEY KORUMA

Başkan Erdoğan’ın ziyareti için başkent Berlin’de de hazırlıklar tamamlanmak üzere. En üst düzey güvenlik önlemlerinin Erdoğan için uygulanacak olması dikkati çekiyor. Erdoğan’ın ziyareti boyunca toplam 5 bin polisin görev yapacağı, bunun için Berlin’in komşu eyaletlerinden destek alınacağı belirtildi.