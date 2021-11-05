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Politika

Rus diplomat Almanya'da ölü bulundu

Almanya'da, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde 19 Ekim'de bir Rus diplomatın ölü bulunduğu iddia edildi. Rus Büyükelçiliğinin diplomatın cesedinde otopsi yapılmasına izin vermediği belirtilen haberde, ölen kişi diplomatik statüye sahip olduğu için Alman savcılığın ölümle ilgili soruşturma yapamadığı ifade edildi.

AA5 Kasım 2021 Cuma 15:37 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 15:49
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Spiegel dergisinin haberinde, Berlin polisinin 19 Ekim saat 07.20'de Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önündeki yaya kaldırımında bir ceset bulduğu belirtildi.

Haberde Behren Caddesi'ndeki elçilik binasının üst katından düştüğü sanılan 35 yaşındaki diplomatın, 2019'dan beri büyükelçilikte ikinci katip olarak akredite olduğu kaydedildi.

Alman güvenlik makamlarının bu kişiyi Rus iç istihbarat servisi FSB'nin çalışanı olarak değerlendirdiği aktarılan haberde, söz konusu diplomatın ayrıca FSB'nin üst makamlarından bir kişiyle akraba olduğu iddia edildi.

Rus Büyükelçiliğinin diplomatın cesedinde otopsi yapılmasına izin vermediği belirtilen haberde, ölen kişi diplomatik statüye sahip olduğu için Alman savcılığın ölümle ilgili soruşturma yapamadığı ifade edildi.

Haberde, diplomatın cesedinin Rusya'ya götürüldüğü bilgisi paylaşılarak, Rus Büyükelçiliğinin de olay hakkında "trajik bir kazadan" söz ettiği ve "etik sebeplerle" yorum yapmadığı kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de Alman Dışişleri Bakanlığının konuyu bildiğini belirterek, söz konusu kişinin özel hayatının mahremiyetinden dolayı olaya ilişkin ayrıntı veremeyeceğini kaydetti.

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