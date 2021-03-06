AA 06 Mart 2021 Cumartesi 08:05 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 08:05

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Şansölye Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında video konferans yoluyla gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Seibert, iki liderin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve aralarında Akdeniz'in doğusundaki durum dahil çeşitli bölgesel konuları ele aldığını aktardı.

"Şansölye, AB ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yeniden teyit etti." ifadesini kullanan Seibert, Başbakan Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya'da Abdulhamid Dibeybe yönetiminde devam eden hükümetin kurulmasına ülke içinden ve dışından tam destek verilmesine ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Merkel'in, Akdeniz'in doğusundaki tartışmalı konuların sadece diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözülebileceğini vurguladığını anlatan Seibert, Şansölye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin olarak da gayriresmi görüşmelerin BM'nin arabuluculuğunda yakında başlayacağına dair açıklama yapılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.