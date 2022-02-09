Deutsche Welle 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:58 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:58

Münih Güvenlik Konferansı (MSC) Başkanı Wolfgang Ischinger, Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleriyle video konferansı yoluyla düzenlediği sohbet toplantısında, 18-20 Şubat 2022'de düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı gündemi ve konukları hakkında bilgi verdi, güncel gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AB, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNİ KORUMALI"

Batılı ülkelerle Ankara arasında son dönemde yaşanan krizler ve görüş ayrılıklarına rağmen, Türkiye ile "mümkün olduğu ölçüde yakın ilişkilerin sürdürülmesinin önemli olduğunun" altını çizen Ischinger, "Ben tüm farklılıklar ve güçlüklere rağmen, Türkiye'nin aktif bir NATO üyesi olarak aramızda kalmaya devam etmesini tercih ederim. Üyelik müzakereleri, gelinen noktada, pek çok farklı nedenden ötürü, ileriye ötelenmiş olsa da, AB'nin de Türkiye ile ilişkilerini korumaya devam etmesi gerektiği görüşündeyim" dedi.

"TÜRKİYE İLE ÖNEMLİ COĞRAFYALARDA İŞBİRLİĞİ YAPILMALI"

Avrupa Birliği'nin (AB) uluslararası alanda daha aktif olması için, Türkiye ile yakın işbirliğinin önem taşıdığını söyleyen Ischinger, "Biz Avrupa olarak aktif Yakın Doğu, Ortadoğu ve İran politikaları yürütmek istiyorsak o zaman bunu bir partnerimiz olarak Türkiye ile birlikte çok ama çok daha etkin bir şekilde yapabiliriz. Bu Türkiye'nin önemli bir rol oynadığı Batı Balkanlar için de geçerli" görüşünü aktardı.

"TÜRKİYE'NİN 'HADİ HOŞÇA KALIN' DEMESİNİ İSTEMEM"

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Diplomasi yoluyla Türkiye ile derin görüş ayrılıklarının yumuşatılabileceğini ifade eden Ischinger, "Türkiye'nin, İngiltere'nin AB'ye yaptığı gibi, benzer bir yola gitmesini, bizlere 'Hadi hoşça kalın' demesini istemem. AB, önemli bir partner olarak Türkiye ile işbirliğini, mümkün olduğu ölçüde yakın bir şekilde, sürdürülmeli. Tabii ki Türkiye'nin, NATO ittifakında yer almaya devam etmesi sağlanmalı" temennisini dile getirdi.

"KARADENİZ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKETE EDİLMELİ"

Türkiye'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan en büyük ülke olması nedeniyle de, Avrupa için büyük bir stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Ischinger, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

"Şu anda, Karadeniz'de ve etrafındaki bölgedeki güvenlikten daha büyük önem taşıyan bir şey yok. Karadeniz bölgesinin gerçekte taşıdığı büyük stratejik önem çoğu zaman Almanya'da çok hafife alınıyor. Burada Türkiye çok, çok, çok büyük bir önem hatta merkezi bir öneme sahip ve umarım Türkiye tüm Batı'nın ve Avrupa'nın barış ve güvenliği için taşıdığı bu önemli rolü üstlenmeye devam edecek."

TÜRKİYE'Yİ ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDECEK

Türkiye'yi konferansta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil etmesi bekleniyor. Wolfgang Ischinger, Türkiye'den diğer bazı hükümet üyeleri ile ekonomi temsilcilerinin de katılmasının muhtemel olduğunu kaydetti.