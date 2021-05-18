Almanya'nın en solcu ve en genç şansölyesi Baerbock olabilir

star.com.tr 18 Mayıs 2021 Salı 12:29 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 12:29

Bir süre, adayı belli olmayan parti, 19 Nisan'daki görüşmelerin ardından nihayet Annalena Baerbock'u aday olarak onayladı. Kırk yaşındaki Baerbock seçilmesi durumunda, Federal Cumhuriyet tarihindeki en genç şansölye olacak. Aynı zamanda Almanya'nın gördüğü 'en sol görüşlü' Şansölye olacak.

SON ANKETLER VE OLASI İHTİMALLER

Siyaset ve uluslararası hukuk mezunu Baerbock, Ocak 2018'den bu yana Robert Habeck ile Alman Yeşilleri'nin eş başkanlığını paylaşıyor. Yeşiller kendilerini 'feminist' bir parti olarak görüyorlar ve bu, Baerbock'un partinin şansölye adayı olarak seçilmesinin ardındaki belirleyici faktör olabilir.

24 Eylül 2017'deki son federal seçimlerde Yeşiller, oyların yalnızca yüzde 8,9'unu alarak, Alman parlamentosundaki altı parti içinde en az sandalyeye sahip oldular.

Son anketlere göre, Yeşiller bu sefer oyların yüzde 24 ila 28'ini almaya hazırlanıyor. Aynı anketlerde, CDU/CSU (Hristiyan Demokratlar, Angela Merkel'in iktidar partisi ) ilk kez Yeşillerin arkasında ikinci sıraya yer alıyor. Elbette bunun Eylül ayına kadar değişmesi oldukça olası.

Alman tarihçi ve sosyolog Rainer Zitelmann, Forbes için kaleme aldığı makalede, her koşulda Yeşiller'in, Almanya'nın bir sonraki federal hükümeti tarafından izlenen politikalar üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacağını söylüyor.

Eylül seçimlerinden sonra akla gelebilecek koalisyon hükümetleri, Yeşillerin ya şansölyeliği elinde tutmasını ya da en azından çok güçlü bir ikinci parti olmasını öngörüyor.

SPD ve Die Linke ile ittifak

Almanya'daki seçimler sonuncunda, SPD ve Die Linke ile koalisyon halinde olacak Yeşiller tarafından yönetilen solcu bir hükümetle karşılaşması mümkün. Son anketler, bu üç partinin birlikte parlamentoyu yönetebileceğini gösteriyor.

Sosyal Demokratlar (SPD) son yıllarda keskin bir şekilde sola kaydı. Die Linke ise, Doğu Almanya'yı yöneten (birkaç isim değişikliğinden sonra) eski komünist partinin en son vücut bulmuş hali olarak biliniyor. Parti Troçkist Janine Wissler tarafından yönetiliyor.

Başka bir senaryoda Yeşiller, CDU/CSU ile bir koalisyon kurabilir. Her iki taraf da bu fikre açık olduklarını söylediler. Yeşiller tarafından SPD ve piyasa yanlısı FDP ile birlikte yönetilen bir federal hükümet daha az olasıdır, ancak bu ihtimal tamamen imkansız değil.

Avrupa politikası açısından Yeşiller, bir "Federal Avrupa Cumhuriyeti" kurmak için ulus devletlerin ötesine geçmek istiyor.

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