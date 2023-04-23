Altay Tankı, TSK'da! Başkan Erdoğan: Projelerle onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye'de Yeni Altay Tankının Testleri için TSK'ya Teslimi Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Güvenlik güçlerimizin kullandıkları kara aracı talebini, yerli-milli imkânlarla karşılamak için uzun yıllardır yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

- Envanterde bulunun tank ve zırhlı muharebe araçlarımızın en son teknolojilerle modernizasyonunun yaptık, yapıyoruz.

- Kara aracı alanında neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetlerle karşılar hale geldik. Bununla da yetinmiyor dost ve müttefik ülkelere kara aracı ihraç ediyoruz.

- Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık.

- Kara aracı alanında neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetlerle karşılar hale geldik.

- Aynı şekilde muhtelif tip ve özellikte hafif ve orta sınıf insansız kara aracını, güvenlik güçlerimizin hizmetine verdik.

- Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz.

- Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan, ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir.

- Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir.

- Yeni Altay tankımızın bu coğrafyada Silahlı Kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacağına inanıyorum.

- Sonuçta yüksek yerlilik oranı, ileri teknolojisi, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle ortaya yeni Altay çıktı.

- Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle Yeni Altay, üçüncü nesilden de öte bir tank haline geldi.

- Hani diyorlar ya 'Burayı Katar'a sattık.' diye. Her şey burada. Böyle bir şey söz konusu değil. Adamın hayatı yalan.

- Arife gününden itibaren evlerimizde kullanmaya başladığımız Karadeniz gazını Rus gazı zannedenler bile görüyoruz. Böyle vicdansızlık olur mu?

- TCG Anadolu'yla ilgili ne diyorlar, '2 bombalık ömrü var.' Bunlar bu ülkenin evladı olamaz, bunlar Türk evladı olamaz.

- Hükümet olarak ülkemize yönelik tüm oyunları bozmayı, çok daha stratejik, çok daha önemli projelerle onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

- Türkiye'nin başarılarına sevinemeyen kifayetsiz muhterislerin Yeni Altay tankımız konusunda da çeşitli iftiralar atması kuvvetle muhtemeldir.

- Milletimizin, göreve geldiklerinde savunma sanayi hamlelerine dokunmaktan, bunları engellemekten bahsedenlere fırsat vermeyeceğine inanıyorum.